Oscar 2022: Quién va a ganar en las principales categorías (y quién debería)

Este 27 de marzo se entregarán los Oscar 2022, el máximo galardón del cine. Como suele suceder, varios de los ganadores en las principales categorías se pueden predecir con antelación. ¿Pero realmente son los mejores en su ámbito? Aquí definimos quiénes (probablemente) van a ganar las estatuillas, pero también quiénes deberían triunfar si este fuera un mundo justo. Y, obviamente, dejamos fuera la categoría de Mejor Corto Animado, donde compite Chile, porque no se puede ser imparcial.

Por Matías de la Maza

Mejor Dirección de Fotografía

Nominados:

Duna – Greig Fraser

El Callejón de las Almas Perdidas – Dan Lausten

El Poder del Perro – Ari Wegner

La Tragedia de Macbeth – Bruno Delbonnel

Amor Sin Barreras – Janusz Kamínski

Va a ganar: Duna – Greig Fraser

Debería ganar: El Poder del Perro – Ari Wegner

Duna probablemente gane buena parte de los premios más técnicos de estos Oscars, y fotografía es una de las categorías que pareciera ya tener abrochada. Greig Fraser hace un tremendo trabajo en la cinta de ciencia ficción, haciendo que cada paisaje se sienta alienígena, pero quien merece ganar aquí es Ari Wegner por El Poder del Perro, y cómo sus tomas, encuadres e iluminaciones contribuyen de manera fundamental al ambiente y la presión psicológica de la película.

Mejor Banda Sonora

Nominados:

No Miren Arriba – Nicholas Britell

Duna – Hans Zimmer

Encanto – Germaine Franco

Madres Paralelas – Alberto Iglesias

El Poder del Perro – Jonny Greenwood

Va a ganar: Duna – Hans Zimmer

Debería ganar: El Poder del Perro – Jonny Greenwood

La imponente banda sonora de Hans Zimmer en Duna es quizás su mejor trabajo en años, y será un digno ganador en los Oscar, pero aquí nuevamente, si dependiera de elegir realmente a la mejor, el trabajo sutil de Jonny Greenwood, uno de los mejores compositores actualmente, debería ser el privilegiado. Alejado de las melodías de los westerns tradicionales, el miembro de Radiohead opta por un trabajo más minimalista en El Poder del Perro, que también resulta clave en mantener el estado de ánimo de la película.

Mejor Canción Original

Nominadas:

Beyoncé – Be Alive (de Rey Richard)

Lin-Manuel Miranda – Dos Oruguitas (de Encanto)

Van Morrison – Down to Joy (de Belfast)

Billie Eilish – No Time to Die (de Sin Tiempo para Morir)

Diane Warren – Somehow You Do (de Four Good Days)

Va a ganar: Dos Oruguitas

Debería ganar: Dos Oruguitas

Aquí el favorito también es quien tiene el mayor mérito para ganar. La canción de Beyoncé para Rey Richard no es particularmente memorable, Van Morrison domina la banda sonora de Belfast, pero su canción nueva se pierde entre sus clásicos antiguos, y Billie Eilish tiene una decente melodía como tema central de la última película de James Bond, pero repetitiva con canciones anteriores de la saga. Lin-Manuel Miranda, el rey de los musicales actualmente en Estados Unidos, destaca con una conmovedora canción de amor en la película Encanto, y debería transformarse en ganador del Oscar.

Mejor Película Animada

Nominadas:

Encanto

Flee

Luca

Los Mitchells contra las Máquinas

Raya y el Último Dragón

Va a ganar: Encanto

Debiera ganar: Los Mitchells contra las Máquinas

En esta categoría, es muy difícil que la Academia no opte por lo “fácil” y premie (una vez más) a Disney. Al fin y al cabo, nominó TRES películas de esa compañía: Encanto, Raya y el Último Dragón, y Luca. La primera es la que tiene todas la de ganar, siendo uno de los fenómenos de la temporada gracias a su banda sonora. Pero si los Oscar decidieran premiar a la cinta más jugada tanto en materia de animación como de humor, como de temáticas, Los Mitchells contra las Máguinas, de Netflix, debería ser la ganadora.

Mejor Película Internacional

Nominadas:

Drive My Car (Japón)

Flee (Dinamarca)

Fue la Mano de Dios (Italia)

Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

The Worst Person in the World (Noruega)

Va a ganar: Drive My Car

Debería ganar: Drive My Car

La representante de Japón, Drive My Car, se ha llevado todos los premios a película internacional o de habla no inglesa esta temporada. Tiene completamente asegurado ganar también el Oscar en esta categoría. Y lo merece, es la mejor de las nominadas (hablaremos más de eso en la categoría de Mejor Película), aunque The Worst Person in the World de Noruega le hace el peso.

Mejor Guión Original

Nominados:

No Miren Arriba – Adam McKay y David Sirota

Belfast – Kenneth Branagh

Rey Richard – Zack Baylin

Licorice Pizza – Paul Thomas Anderson

The Worst Person in the World – Joachim Trier y Eskil Vogt

Va a ganar: No Miren Arriba

Debería ganar: The Worst Person in the World

En esta categoría los Oscar lamentablemente van a elegir una ganadora más por el nombre de sus nominados que por mérito. No Miren Arriba es por lejos la peor película considerada en las principales categorías este año, pero está escrita y dirigida por Adam McKay, un favorito de la Academia que entrega el premio, y probablemente le den el galardón, como ya lo hizo el sindicato de guionistas de Estados Unidos. Si no es él, será Kenneth Branagh por Belfast el ganador, otra de las cintas regulares de las nominadas 2022.

Si el mundo fuera justo, el premio se lo llevaría o Licorice Pizza o The Worst Person in the World. Pero si hay que elegir una, la segunda sobresale en su retrato de una mujer treintañera atravesando días de confusión existencial, y cómo eso marca sus relaciones. Quizás la película mejor escrita de este año: cada momento y cada diálogo es oro.

Mejor Guión Adaptado

Nominados:

CODA – Sian Heder

Drive My Car- Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe

Duna – Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth

La Hija Oscura – Maggie Gyllenhaal

El poder del Perro – Jane Campion

Va a ganar: CODA

Debería ganar: Drive My Car

La cinta CODA, sobre una familia de sordomudos y los sueños de ser cantante de su hija oyente, se ha transformado en la favorita en varias categorías durante las últimas semanas, y un triunfo en esta categoría cimentará su estatus como la principal candidata a Mejor Película. Pero el trabajo más destacado entre las nominadas es el de Drive My Car, y como Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe adaptan un cuento de Murakami y lo expanden en una odisea de tres horas sobre el luto, el perdón y el poder del arte.

Mejor Actriz de Reparto

Nominadas:

Jessie Buckley – La Hija Oscura

Ariana DeBose – Amor sin Barreras

Judi Dench – Belfast

Kirsten Dunst – El Poder del Perro

Aunjanue Ellis – Rey Richard

Va a ganar: Ariana DeBose

Debería ganar: Ariana DeBose

Otra categoría en donde los Oscar van a elegir bien: Ariana DeBose tiene su triunfo asegurado por su papel de Anita en Amor Sin Barreras, habiendo arrasado en esta misma categoría en todos los premios de la temporada. Y se merece todos los galardones. Su Anita es feroz, vulnerable, magnética y encantadora al mismo tiempo. Una de las grandes actuaciones de esta temporada. Dato curioso: sería la segunda actriz en ganar el Oscar por este papel, luego de que Rita Moreno lo hiciera por la adaptación de este musical de 1961.

Mejor Actor de Reparto

Nominados:

Ciáran Hinds – Belfast

Troy Kotsur – CODA

Jesse Plemons – El Poder del Perro

Kodi Smith-McPhee – El Poder del Perro

JK Simmons – Being the Ricardos

Va a ganar: Troy Kotsur

Debería ganar: Troy Kotsur

Otro de los casos donde un actor ha dominado toda la temporada de premios en su categoría, por lo que ya se podría considerar que tiene el Oscar en su bolsillo. Y otro de los casos donde lo merece: si bien tiene buena competencia, Kotsur se luce en CODA como el patriarca de la familia protagonista. Una escena cerca del final, donde el personaje deja su acidez característica y muestra pura emoción, hace que todo galardón sea justificado.

Mejor Actriz

Nominadas:

Jessica Cahastain – Los Ojos de Tammy Faye

Olivia Colman – La Hija Oscura

Penélope Cruz – Madres Paralelas

Nicole Kidman – Being the Ricardos

Kristen Stewart – Spencer

Va a ganar: Jessica Chastain

Debería ganar: Olivia Colman

Una categoría frustrante por la gran cantidad de tremendas actuaciones que quedaron fuera: Alana Haim por Licorice Pizza, Renate Reinsve por The Worst Person in the World y Rachel Zegler por Amor Sin Barreras merecían estar consideradas más que algunas que sí fueron nominadas.

Jessica Chastain va a ganar su primer Oscar por interpretar a la televangelista Tammy Faye en Los Ojos de Tammy Faye, pero sería una pena obviar la que es por lejos la mejor actuación de todas las nominadas: Olivia Colman, quien está sencillamente trascendental en La Hija Oscura, representando a una madre con un pasado tormentoso.

Mejor Actor

Nominados:

Javier Bardem – Being the Ricardos

Benedict Cumberbatch – El Poder del Perro

Andrew Garfield – Tick Tick Boom

Will Smith – Rey Richard

Denzel Washington – La Tragedia de Macbeth

Va a ganar: Will Smith

Debería ganar: Benedict Cumberbatch

Es el año de Will Smith. Su interpretación de Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena Williams le ha valido todos los premios posibles, y conseguir el Oscar va a ser un mero trámite. Y va a estar bien. En una película amena, Smith entrega una tremenda actuación. Pero si de méritos se trata, Benedict Cumberbatch en El Poder del Perro es superior. Uno de los grandes villanos/protagonistas de nuestra era, su personaje está lleno de capas, ocultando un complejo mundo interior tras su semblante aterrador. Es un cretino y un monstruo, pero un gran monstruo.

Mejor Dirección

Nominados:

Kenneth Branagh – Belfast

Ryusuke Hamaguchi – Drive My Car

Paul Thomas Anderson – Licorice Pizza

Jane Campion – El Poder del Perro

Steven Spielberg – Amor Sin Barreras

Va a ganar: Jane Campion

Debería ganar: Jane Campion

Tres décadas después de transformarse recién en la segunda mujer en la historia en ser nominada al Oscar como directora, la neozelandesa Jane Campion finalmente se llevará la estatuilla gracias a El Poder del Perro. En una categoría con una fuerte competencia, donde tanto Spielberg, Anderson y Hamaguchi tienen méritos de sobra para triunfar, Campion será de todas formas una justa ganadora. El que una película esté bien dirigida es la armonización de todos sus detalles: planos, ritmo, guión, música y, quizás sobre todo, actuación. Y que la realizadora saque actuaciones brillantes de todos sus protagonistas (están todos nominados este año) habla de su talento.

Mejor Película

Nominadas:

Belfast

Duna

CODA

No Miren Arriba

Drive My Car

Rey Richard

Licorice Pizza

El Callejón de las Almas Perdidas

El Poder del Perro

Amor Sin Barreras

Va a ganar: CODA

Debería ganar: Drive My Car

Llegamos al premio grande y al más difícil de predecir. Múltiples factores ajenos a la calidad juegan un papel en la elección de los Oscar sobre la Mejor Película, pero esta es una carrera entre dos: El Poder del Perro, que ha ganado múltiples premios en este apartado, y CODA, que tuvo un gran impulso en favoritismo en las últimas semanas, gracias a su triunfo en el premio del Sindicato de Actores y el de Productores, este último que suele predecir el ganador del máximo galardón del cine anglosajón.

Si hay que aventurarse a elegir a una ganadora, da la impresión que la Academia dejará nuevamente a Netflix con las ganas y privilegiará a CODA, una cinta familiar y que debería generar mayor consenso entre sus miembros, frente a El Poder del Perro que suele ser más divisiva e intelectual.

Pero si de méritos se trata, no hay mejor película este año entre las nominadas que Drive My Car. La cinta japonesa además de tener un plano profundo y filosófico, también es tremendamente humana, cálida y emotiva. No tiene ninguna posibilidad de ganar, pero si hay un momento para reconocer por segunda vez en la historia a una película de habla no inglesa como la mejor cinta de los Oscar, es esta.