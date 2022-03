Premios Oscar 2022: Por qué es tan difícil predecir quién ganará como Mejor Película

En el pasado, habría sido una tarea simple intentar predecir quién ganará Mejor Película en los premios Oscar 2022. Sería sólo cosa de revisar qué película ha ganado la mayor cantidad de premios antes del galardón que entrega la Academia. Si ya tiene una serie de estatuillas bajo el brazo, es favorita. Si ha ganado todos, o casi todos los premios, entonces tiene el Oscar prácticamente asegurado.

Este 2022, ese lugar lo ocupa la película El Poder del Perro. Desde su estreno en Netflix en diciembre, este western dirigido por la neozelandesa Jane Campion ha ganado prácticamente todos los galardones a los que ha postulado. Se llevó el premio a Mejor Película en los Globos de Oro, los BAFTA (el Oscar británico) y los Critic’s Choice. Si repite el logro en el premio del Sindicato de Productores norteamericano, galardón que suele predecir el Oscar a Mejor Película, la lógica indicaría que el ganar el máximo reconocimiento del cine anglosajón es un mero trámite.

Más no. A pesar de que hay una película que ha dominado toda la temporada de premios, la industria norteamericana y el mundo cinéfilo han catalogado estos Oscar como una instancia impredecible. ¿Por qué es tan difícil aventurarse en declarar una favorita?

Una temporada distinta

Lo primero que hay que entender es que la llamada “temporada de premios”, el período que va entre enero hasta que se entregan los Oscar, generalmente a fines de febrero o comienzos de marzo, ha sido muy distinta en 2022. Al contexto pandémico, que nuevamente postergó los Premios de la Academia (esta vez a fines de marzo en vez de a abril como en 2021), se suma un hito inesperado: la caída en relevancia de los Globos de Oro.

Generalmente ese galardón, entregado por la prensa extranjera en Hollywood, marcaba el inicio de la campaña hacia el Oscar. Las películas que ganaban el Globo de Oro a Mejor Película de Drama o Comedia asumían rápidamente un favoritismo que podían ejercer durante dos meses hasta los Oscar. Y es un hecho que varios miembros de la Academia “votan a ganador”, es decir, por la película que ejerce dicho favoritismo.

El tema es que los Globos de Oro carecieron de relevancia este año. En 2021, múltiples estudios de Hollywood, así como actores, anunciaron un boicot contra el galardón, tras denuncias de graves irregularidades en la agrupación que entrega la estatuilla. Dichas acusaciones apuntaban a un racismo y sexismo inherente en la organización, que no aceptaba nuevos miembros que permitieran una mirada más diversa entre sus nominados, así como malversación de fondos.

Las denuncias derivaron en que incluso el canal que emitía la ceremonia, la NBC, optara por no televisar la instancia. Entonces, si bien los Globos de Oro se entregaron en 2022, y El Poder del Perro fue la gran ganadora, el peso del premio fue prácticamente nulo. Eso hizo que ninguna película pudiera ejercer ese tradicional favoritismo. Y que, hasta su recta final, esta temporada de premios no tuviera una gran rival a vencer.

Cuestión de votos

Otro tema que hace difícil saber, en cualquier año, qué película ganara el máximo Oscar, es la forma en la que la Academia vota el galardón. Si bien en la mayoría de las categorías la cosa es simple, con el postulante con mayor cantidad de votos llevándose el premio, en Mejor Película no funciona así.

Dicha categoría hace uso del llamado sistema de “votación preferencial” o, más conocido para nosotros en Chile, “votación papal”. ¿Se acuerdan lo difícil que fue elegir directiva en la Convención Constitucional? Así de difícil es elegir la Mejor Película. Para que una cinta se lleve el galardón, debe ganar por el 50% más uno de los votos de todos los miembros de la Academia. Para eso, se realizan múltiples rondas de votación, descartando las películas con menor cantidad de preferencias en cada una.

El sistema se implementó después de que las nominadas a Mejor Película pasaran de ser cinco a un máximo de diez, desde 2010 en adelante. La idea de la Academia es que, frente a la posibilidad de diez nominadas a su premio mayor, no se produjera una dispersión de votos tal que una cinta podía ganar la estatuilla sin generar consenso. Entonces, más que privilegiar a la película que más le guste a cada uno, se fuerza la necesidad de un acuerdo.

Los Oscar y el Sindicato de Productores de Estados Unidos son los únicos premios que utilizan este sistema, por lo cual, incluso arrasando en todos los otros galardones como lo ha hecho el Poder del Perro, tiene que sobrevivir a esta intrincado sistema antes de gritar victoria en los Oscar.

El sistema de votación pesa: se ha apuntado a que triunfos algo polémicos por los méritos de su ganadora, como el caso de El Artista (2011) y Green Book (2018), ocurrieron porque las cintas generaron consenso más que porque los miembros de la Academia realmente las hayan considerado la Mejor Película.

El Factor Netflix

Este es el gran “pero” que enfrenta El Poder del Perro para ser realmente la favorita: ser una película de Netflix. Desde que comenzó a hacer cintas, la plataforma de streaming ha sido resistida por parte de la Academia por estrenar sus películas fuera de los cines tradicionales (sólo con una exhibición de dos semanas en cines norteamericanos para calificar al galardón).

Si bien, sobre todo desde la película Roma de 2018, Netflix ha tenido una presencia constante en los Oscar y la categoría de Mejor Película (este año además de postular con El Poder del Perro está presente con la cinta No Mires Arriba), al momento de la verdad, no ha logrado ganar el premio. La misma Roma es el mejor ejemplo: la cinta de Alfonso Cuarón era la gran favorita en la ceremonia de 2019, pero terminó perdiendo de manera polémica frente a Green Book. El por qué claramente nunca va a estar claro, pero muchos apuntaron a lo obvio: el máximo premio del cine tradicional simplemente no estaba listo para reconocer al streaming.

La relación entre las plataformas digitales y la Academia no ha sido más fácil desde entonces, incluso con peticiones de que este tipo de películas no puedan ser consideradas por los Oscar. Hasta Steven Spielberg lideró en algún momento esas exigencias.

Sin duda llegará el día en que tendrán que ceder, y Netflix se alzará como la gran ganadora de los Oscar. Quizás ese día sea justamente en la ceremonia 2022, que se realizará el 27 de marzo. Pero para las aspiraciones de El Poder del Perro está justamente esa tensión. Quizás la Academia buscará nuevamente una opción más tradicional para su máximo galardón, como Amor Sin Barreras (del mismo Spielberg) o la irlandesa Belfast. O quizás no. Quizás la gran favorita es justamente la película que arrasará en la próxima edición de los premios Oscar.