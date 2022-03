Oscar 2022: Todas las nominadas a Mejor Película ordenadas de peor a mejor

El domingo 27 de marzo se entregarán los Oscar 2022, el máximo galardón del cine. Una ceremonia en donde desde Chile estaremos particularmente atentos, debido a la presencia del corto chileno Bestia entre las nominadas a Mejor Cortometraje Animado.

Más allá de nuestro interés personal y nacional, los Oscar también son una buena guía de películas que ver. Y, en teoría, las nominadas a Mejor Película representan la elite del cine anglosajón en el último año. Obviamente eso es relativo, pero siempre vale la pena analizar las diez cintas nominadas al máximo galardón de esa noche (haz click aquí para revisar dónde verlas). ¿Merecen todas la nominación? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la peor? Alguien que las vio todas las ordena a continuación, desde la más débil a la mejor de todas.

10) No Miren Arriba

La película de Adam McKay (Anchorman, El Vicepresidente), una de las películas más vistas en Netflix en los últimos meses, es un gran ejemplo de cómo un mensaje contingente y necesario no son sinónimo de una buena película. Esta sátira sobre el cambio climático, que encuentra a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence interpretando a un par de científicos que buscan advertir al mundo sobre la inminente destrucción del planeta por un asteroide, a ratos se siente más como un sketch largo que como una película.

Su observación de cómo ni los gobiernos, ni la prensa, ni la población civil le toman el peso a las pruebas científicas de que el mundo está próximo a colapsar es acertada, pero también demasiado obvia. Las actuaciones de grandes nombres (a Lawrence y DiCaprio súmenle a Meryl Streep, Mark Rylance y Cate Blanchett) estén en modo “piloto automático”, la gran mayoría de los personajes son odiables, y fuera de unas cuantas risas, la película pasa sin penas ni gloria.

¿Qué demonios hace en los Oscar 2022? Uno sólo puede suponer que la Academia nomina por inercia todo lo que haga McKay.

9) Belfast

Una de las películas más nominadas este año es también una de las más débiles dentro de las consideradas a Mejor Película. La cinta autobiográfica del irlandés Kenneth Branagh, centrada en un niño que ve a su familia enfrentar las dificultades de vivir en medio de la capital de Irlanda del Norte en el inicio en 1969 de un conflicto social, religioso y político que se extendería por décadas, tiene algunos momentos encantadores, y grandes actuaciones de su elenco, liderado por Caitriona Balfe (Outlander) y Jamie Dornan (50 Shades of Grey), pero siempre pareciera faltarle algo para que sus elementos cuajen en un relato coherente.

Para empezar, hay que estar bien familiarizado con el conflicto norirlandés para entrar en la historia, de lo contrario es fácil perderse. Y una serie de decisiones confusas de sus protagonistas en el clímax hacen difícil interiorizar cualquier mensaje que intente dar la cinta. Al final del día, una cinta muy Oscar (la idea de la inocencia contra la dificultad de la vida), pero olvidable.

8) El Callejón de las Almas Perdidas

Un comienzo prometedor, muy buena fotografía, algunos grandes momentos de homenaje al cine noir clásico, y poco más. Cuesta pensar que una cinta como la nueva de Guillermo del Toro habría sido considerada si no fuera porque la Academia se vio obligada, después de varios años, a nominar a diez cintas a Mejor Película, en vez de las ocho o nueve que habían marcado la última década.

De todas formas, tiene lo suyo. Pero tras un buen inicio, la cinta sobre un trabajador de carnaval (Bradley Cooper) de pasado misterioso y que empieza a perder su alma a medida que consolida su propio acto/estafa como mentalista y medium, se empieza a perder en una historia que es más estilo que sustancia (algo que lamentablemente le está pasando seguido al director mexicano). Al igual que las otras películas en el fondo de este ranking, la película no logra sacar mayor provecho de su buen elenco, que complementan (nuevamente) Cate Blanchett, Toni Collette y Rooney Mara.

7) Rey Richard

Entramos a la zona de “no quizás la mejor película, pero vale la pena”. Rey Richard, la historia de Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena Williams, pareciera una película sacada directa de los 90. De esas emotivas cintas familiares que no son particularmente especiales, pero tienen suficiente corazón para conectar con la audiencia.

Lo que hace que la cinta salga airosa es principalmente sus actuaciones: desde Will Smith en el rol protagónico, favorito para ganar la estatuilla a Mejor Actor, hasta Aunjanue Ellis como la matriarca de la familia, y la sorprendente Saniyya Sidney, de 15 años, como Venus. ¿Es una película para estar entre la elite de la temporada= Probablemente no. Pero es un buen rato.

6) CODA

CODA, que se ha transformado en una de las sorpresivas favoritas a ganar Mejor Película, tiene debilidades y virtudes similares a Rey Richard. Una película familiar y tradicional, sin mucho riesgo, pero con un gran elenco y que a grandes rasgos funciona, además de ser irresistiblemente cursi (es un elogio). Pero a eso se le suma la dirección confiada y empática de la realizadora Sian Heder, además del don de la perspectiva: el contar una historia algo repetida (una hija que va en contra de las expectativas de sus padres), pero desde un punto de vista poco utilizado (toda la familia menos la hija es sordomuda) hace que la película se diferencie de cintas similares. Por lo menos, tiene un par de escenas donde se eleva más allá de cualquier cliché y consigue algo especial.

5) Duna

Ya en el Top 5, todas las nominadas tienen méritos para justificar su triunfo. Que Duna haya entrado en esta instancia es un pequeño y bien recibido milagro: las cintas de ciencia ficción no suelen ser consideradas a este nivel por la Academia. Pero lo que logra Duna es casi tan milagroso como su inclusión en Mejor Película: adaptar (la primera mitad de) una de las novelas más complejas del género y satisfacer al mismo tiempo tanto a sus fervientes fanáticos como a los primerizos en este mundo.

La saga de la familia Atreides y su lucha por controlar el planeta Arrakis es además una profunda experiencia cinematográfica en escala e intensidad. Tras dos años de cines que abren y cierran intermitentemente producto de la pandemia, el ver una historia que se sienta tan hecha para la gran pantalla es simbólico. Si los Oscar son una celebración del cine, también lo es Duna.

4) Amor sin Barreras

Hablando de milagros, Amor sin Barreras tenía todo para que las expectativas la hundieran. Una adaptación de uno de los musicales más influyentes de la historia, que ya había tenido una versión en el cine, que es, hasta el día de hoy, la cinta del género más ganadora en la historia de los Oscar (se llevó diez estatuillas). Y aún así, Steven Spielberg logra tomar un clásico y hacerlo algo nuevo.

El director más taquillero de todos los tiempos no sólo saca la tarea adelante con su (a estas alturas) ridículamente sobrehumano nivel de talento como cineasta, sino que con un elenco que refleja mejor el enfrentamiento entre las culturas norteamericanas y puertorriqueñas del musical original. Spielberg logra, una vez más, lo que parecía imposible.

3) Licorice Pizza

El realizador norteamericano Paul Thomas Anderson llegó a 11 nominaciones al Oscar en su carrera gracias a esta película. Nunca ha ganado, ni como director, guionista o productor, y probablemente no gane ninguno ahora. Pero su mera presencia habla de uno de los cineastas más consistentes en los últimos 25 años en Estados Unidos.

Esta película no es la excepción a su tradicional nivel de excelencia: si bien Anderson toca teclas que ya se repiten en su carrera (la vida en el valle de California, las relaciones complicadas entre sus protagonistas), la historia del amor cuasi platónico entre un adolescente de 15 años y una joven de 25, que podría ser un tema polémico, da pie a explorar a dos personas que atraviesan dos etapas de mucha confusión, en medio del loco Hollywood de los años 70. Todo con mucha empatía y un guión hilarante, que la hacen una cinta entrañable.

2) El Poder del Perro

La gran favorita a ganar Mejor Película no es la típica cinta de Oscar: contemplativa y con múltiples capas para analizar, algunos la podrían catalogar de “difícil”. Pero el western dirigido por la neozelandesa Jane Campion (quien de seguro ganará Mejor Dirección) es también una experiencia tremendamente satisfactoria, tanto en lo intelectual como en lo emocional.

La historia, que sigue el conflicto entre un despiadado ranchero (Benedict Cumberbatch) y la mujer de su hermano (Kirsten Dusnt), en el que se involucra el hijo de esta (Kodi Smit-McPhee), es un análisis de la masculinidad y la violencia psicológica que puede conllevar el machismo, tanto para sus víctimas como quienes lo ejercen. Puede parecer un concepto frío, pero la historia no es sólo atrapante, sino que invita a verla más de una vez. Su final no deja a nadie indiferente. Podría ser perfectamente la mejor película de todas las nominadas. Pero…

1) Drive My Car

…ese título va para la única cinta de habla no inglesa entre las que postulan al máximo galardón de los Oscar. La película japonesa Drive My Car (que sí o sí va a ganar el premio a Mejor Película Internacional) no sólo es la mejor de todas las cintas nominadas: podría ser considerada una obra maestra.

La historia sigue a un director y actor montando la obra “Tío Vania” de Anton Chejov con un elenco internacional, mientras lucha con el recuerdo de su fallecida (y adúltera) esposa. Para realizar los extensos trayectos hacia el teatro, se le asigna una joven conductora para manejar su querido Saab 900, una idea que al protagonista no gusta mucho, pero de a poco una conexión se va generando entre ambos. El auto se transforma en una suerte de confesionario para quien sea que se suba, un lugar para expiar el pasado.

Es una cinta extraordinaria. Una historia sobre el luto y la culpa, pero también sobre el abrumador poder del arte como canalizador de las emociones humanas. No tiene ninguna posibilidad de ganar el mayor premio de la noche. Pero es, por un par de cabezas, la mejor película del año.