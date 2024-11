Presidente ejecutivo de Sky Airline: “El tener que pasar por un accidente, como experiencia en una línea aérea, es la peor pesadilla que puedes tener”

En Más que un Pitch, conversamos con Holger Paulmann, presidente ejecutivo de Sky Airline, quien nos compartió la increíble historia de esta aerolínea nacional.

Por la historia de este proyecto, Paulmann comenzó destacando el perfil de su padre: “Era un emprendedor compulsivo, entonces él trabajaba 24/7, no se tomaba vacaciones desde que yo tenía 12 años, por lo era una persona que estaba dedicada al trabajo”. Tras esto, fue consultado por si a él le gustaba esa vida que llevaba, señalando que: “En todos los empleos se pasan por momentos difíciles, pero se notaba que era lo que le gustaba y lo que le daba alegría. Él decidió meterse a este negocio a los 67 años, después de haber hecho como 70 empresas a lo largo de su vida”.

Por su inclusión en este mundo, contó que “yo era gerente del área de proyectos y este negocio era una idea que él estuvo baipaseando dos años antes, para asegurarse de que estos proyectos tuvieran una estructura segura y terminó metiéndose finalmente en este negocio. De ahí me voy, porque yo quería que nos dedicáramos a los negocios que ya teníamos y que requerían mucha atención porque tenían un cierto descuido del dueño, como por el ejemplo la Distribuidoras Delco y algunas inmobiliarias, ya que la competencia estaba avanzando más rápido y había cierto riesgo de que quedáramos desplazados”.

Tras esto, continuó: “Cuando se concretó lo de la aerolínea, le dije a mi padre que yo estaba haciendo el loco, porque sentía que le estaba haciendo más daño a la empresa, donde nunca pude persuadirlo con lo que quería, entonces decidí irme a estudiar afuera (…) cuando estoy en Estados Unidos, mi viejo me empieza a llamar y me dice que necesitaba ayuda con algunos repuestos y proveedores y de ahí, en forma remota, me fui metiendo en el mundo aeronáutico. Después de varios años, yo había negociado con mi esposa volver, porque ella es de estar cerca de la familia, llegó la fecha y me empezó a insistir en que volviéramos a Chile”.

Una vez de vuelta en nuestro país, comenzó a ingresar de a poco a la empresa de su padre,donde empezó a detectar ciertas falencias que se necesitaban reforzar de manera urgente: “Regresamos el 2007 y ahí me fui metiendo a Sky sin tener un rol ejecutivo, porque se supone que estaba en un directorio, que sesionaba una vez a la semana. Me gustaba ir a la base de mantenimiento y ahí entendí los problemas y dificultades que habían, lo que me ayudó a desarrollar un liderazgo sin ser jefe (…) recién en 2013 logré persuadir a mi padre de que la empresa necesitaba un rol de un director de operaciones, donde siempre estuve metido. En el tiempo, tuvimos ciertos problemas de riesgo operacional que eran inaceptables para los estándares que debiéramos aspirar, ya que tuvimos un incidente en La Serena y un suceso de este tipo puede ser el fin de todo, ya que el tener que pasar por un accidente, como experiencia en una línea aérea, es la peor pesadilla que puedes tener. Luego de eso, mi padre me designó como director de operaciones”.

