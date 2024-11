Rosario Greene, periodista y decoradora: “Mi marido me había dado cuatro meses para que esto funcionara”

En Más que un Pitch, conversamos con la periodista y decoradora, Rosario Greene, quien nos compartió su inspiradora historia de emprendimiento en el mundo del arte, el ecommerce y más.

Consultada por cómo empezó, Greene destacó que “siempre me gustó mucho el periodismo. Me fui a vivir dos años a Estados Unidos con mi pareja y ahí se me abrió el mundo de la decoración, ya que en ese entonces en Chile no existía nunca tienda que llamara la atención por su colores y más, entonces lo que encontré allá era todo llamativo”.

En su estadía en Norteamérica, contó que hizo varios cursos por entretenimiento, pero que al llegar a Chile su vida cambió radicalmente debido a los problemas financieros: “Hice algunos cursos de todo tipo y, a la vuelta, por necesidad, me bajó la angustia de emplearme porque teníamos muchas deudas. Frente a esa realidad, decido no ser periodista y empecé a hacer unos cuadros para ver cómo me iba, pero quería ser artista, no quería tener ningún emprendimiento. Cuando le conté a mi marido, me miró con ojos de huevo frito y me dijo que tenía cuatro meses de prueba, porque no estábamos en condiciones de andar gastando dinero de más”.

Tras esto, continuó: “Yo no tenía ningún conocimiento ni de Excel, ni de nada y tampoco quería ser una empresaria, pero como quería hacer mis propios cuadros, anoté todos mis gastos y utilidades en un cuaderno que conservo hasta el día de hoy, entonces esto es una demostración de que todo se puede hacer”.

Rosario Greene expresó que el apoyo de su familia fue clave para consolidar su negocio. Cada vez que había un matrimonio, ella se encargaba de enviar los regalos, acompañados de una carta de presentación, lo que le permitió abrirse camino en este mundo: “Partí con la familia vendiendo, el tema es que me demoraba mucho haciendo cuadros y mi capacidad no me estaba dando para todo lo que me estaban pidiendo. Sin embargo, pese a esos problemas, el primer mes vendí cerca de 500 mil pesos, el segundo estuvo cerca de la misma cifra, pero al tercero esto se disparó y conseguí cerca de 800 mil pesos”.

