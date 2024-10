Alejandra Acevedo, fundadora de RainDoor: “Encontraba increíble cómo, a través de una marca, uno puede mostrar una identidad”

En entrevista con ‘Más que un Pitch’, conversamos con la fundadora de RainDoor, Alejandra Acevedo, sobre cómo surgió este emprendimiento de prendas de vestir, chiporros, tops, pants y mucho más.

Para comenzar, Acevedo explicó que “RainDoor es una marca de ropa juvenil, inspirado en la naturaleza, para mujeres de un segmento entre 14 a 30 años”, agregando que “esto nace hace 10 años, estaba en segundo año de Ingeniería Comercial y, en ese momento, aún no partía nada del negocio ecommerce y no estaba de moda aún lo que era vender por Instagram. Me voy a un viaje a las Torres del Paine con unas amigas y, mientras hacíamos el Trekking, nos dimos cuenta que todas andábamos vestidas iguales, entonces ahí había una oportunidad de mercado”.

Tras esto, comentó que “vuelvo a Santiago, mi primer producto fue un chiporro que lo hice a base de productos nacionales (…) no sabía coser, pero sí sabía lo que era una buena achura, lo que era muy importante. Siendo sincera, esto no fue algo muy planificado, sino que se fue dando paso a paso”.

Para culminar, indicó que “hice una producción de 30 chiporros, pero antes de lanzar este producto al mercado, decidí lanzarme por Instagram e investigar todo el tema de la publicidad en redes sociales. Encontraba increíble cómo, a través de una marca, uno puede mostrar una identidad, entonces yo tenía muy claro que para que esto tuviera éxito tenía que haber una mezcla de conocimiento entre adds y marcas”.

