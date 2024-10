Fundadores de Wagen Covers: “Al principio tuvimos una empresa externa que nos destruyó la reputación”

En Más que un Pitch, conversamos con Juan Pablo Noguera y Andrés Ortiz, fundadores de Wagen Covers, quienes nos compartieron cómo nació este proyecto dedicado al cuidado y protección de automóviles.

Consultados por la historia de Wagen Covers, Ortiz contó que “cuando comenzó la pandemia, me di cuenta que con mis diversos emprendimientos no iba a poder importar, entonces iba a tener un año mínimo sin trabajo, ahí dije que quería hacer algo y contacté a Juan Pablo, nos pusimos a revisar diversas categorías del mercado y nos llamó mucho la atención el área automotriz”.

Tras esto, señaló que “al momento de comenzar, trajimos varias cosas, donde lo que más se vendió fueron los cobertores (…) pero entre el ensayo y error perdimos varias lucas al instalar un car wash físico y comprar otros surtidos de cosas que nunca pudimos vender. Hoy nos damos cuenta que la experiencia de ese servicio físico sirve, pero fue un fracaso como negocio, porque el boom de los cobertores iniciales fue tan grande que nos terminamos creyendo el cuento y eso nos llevó a cometer ciertos errores”.

Luego de no tener éxito con el Car Wash, indicaron que no estaban en un buen momento emocional y financiero, lo que los llevó a volver a seguir comercializando cobertores: “Los dos estábamos estresados por el nivel de deuda que teníamos, pedíamos créditos de consumo a más no poder y todo esto fue porque estuvimos siete meses sin cobertores y la gente nos pedía, entonces el nivel de estrés fue muy fuerte, hasta que decidimos volver a comercializar lo que nos había funcionado y ahí todo mejoró”.

