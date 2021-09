Francisco Undurraga, vocero de Sichel, emplaza al candidato: “Tiene que aclarar si retiró el 10%”

Después de que figuras oficialistas reconocieran haber usado el retiro del 10% de los fondos previsionales, la mirada se ha vuelto hacia los candidatos presidenciales. Especialmente, el foco ha estado en el abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, que se ha negado a responder en reiteradas ocasiones. Este jueves, uno de los voceros de Sichel se refirió a la situación. Francisco Undurraga (Evopoli) emplazó a su candidato, asegurando que debe transparentar.

En conversación con Radio ADN, Undurraga sostuvo que “acá la transparencia tiene que ocurrir, además creo que no es ningún pecado retirar”. El diputado incluso señaló que él sí usó el suyo, porque es un beneficio que se le dio a toda la ciudadanía “y es carácter universal”.

En esa línea, fue enfático en decir que “[Sichel] tiene que aclararlo, si es evidente. Si es sí es sí, y si es no es no, y si fuera lo que fuera no es pecado alguno”. Al ser consultado al respecto, Undurraga aclaró que no ha hablado directamente con el abanderado oficialista al respecto.

Estas declaraciones llegan después de que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, reconociera haber usado el primer 10%. A él, le siguieron la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt; la ex subsecretaria de Prevención del Delito y ahora vocera de Sichel, Katherine Martorell, y las convencionales Teresa Marinovic y Marcela Cubillos. Ahora, a esta lista se suma Francisco Undurraga y se sigue a la espera de la respuesta del candidato presidencial.