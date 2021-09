Ministro de Hacienda confirmó que sacó el primer retiro de fondos: “En ese momento no estaba en el gobierno”

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, confirmó en entrevista que sí sacó el primer retiro de fondos. Argumentó que en ese momento “no estaba en el gobierno”.

En conversación con Radio Biobóo, el titular de la cartera de Hacienda, en medio del debate por el polémico proyecto de cuarto retiro de fondos desde las AFP, afirmó haber sacado de su cuenta el primer retiro de fondos.

Así fue el diálogo:

¿Usted tiene fondos en las AFP?

– Sí, cotizo.

¿Y retiró?

– Yo en el primer retiro no estaba en el gobierno.

¿Y lo hizo?

– Sí, el primero lo hice efectivamente. De ahí en adelante no los hice.

¿Y por qué lo hizo?

– Uno lo que pensaba es que iba a ser una política transitorio.

En el momento del primer retiro de fondos, Cerda efectivamente no formaba parte del gabinete. De hecho, había abandonado el cargo de Director de Presupuestos a fines del año 2019. Sobre el cuarto retiro, el ministro afirmó que hoy “debemos mejorar las pensiones de los chilenos” y que en este momento “hacer retiros puede ser una caída muy importante”.

Así prosiguió el diálogo entre Tomás Mosciatti y Rodrigo Cerda:

Si se autorizara el cuarto retiro ¿Usted le recomendaría a los chilenos retirar porque se acabó el sistema?

– Hoy debemos mejorar las pensiones de los chilenos.

¿Y si tuviera que hacerle una recomendación a un amigo?

– Yo cuando me preocupo de mis amigos y de mí mismo, me preocupo de mis pensiones. Me preocupo de seguir ahorrando. En este momento hacer retiros, puede ser una caída muy importante.