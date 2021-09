Ministra Carolina Schmidt se suma a Rodrigo Cerda y confirma que también sacó el retiro de fondos

Horas después de que el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, reconociera haber retirado el 10% de sus fondos previsionales cuando se aprobó el primer retiro, otra integrante del gabinete se suma. Carolina Schmidt, ministra del Medio Ambiente, también reveló haber hecho el retiro. Según ella, fue “por una urgencia”.

De acuerdo a información de Meganoticias, la jefa de cartera aseguró que recurrió a sus fondos previsionales “porque lo necesitaba por una urgencia”. Respaldándose en eso, afirmó que comprende a las personas que también hagan uso de la política pública en casos de emergencia. Además, aseguró que fue algo de una sola vez y no lo haría de nuevo.

Con eso en cuenta, Schmidt sigue siendo crítica del proyecto de cuarto retiro, argumentando que los retiros en general son “una muy mala política pública” y que lo que se está haciendo es “generar una inflación que termina comiéndose la plata de quienes más lo necesitan”.

Esta política, según expresó la ministra, se entendió “cuando había una urgencia, pero hoy cuando está el IFE y una gran cantidad de recursos el llamado es que tratemos de cuidar el dinero“.

No ha habido respuestas a su declaración particular, sin embargo, durante la mañana el vocero de gobierno, Jaime Bellolio, respaldó al ministro Cerda. “Él no era ministro al hacerlo, habrá tenido sus razones, como más del 90 y tanto por ciento de la población que así también lo hizo”, argumentó.