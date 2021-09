Noticias Marcela Cubillos respalda a constituyentes en caso IFE: “Parece ser un tema de actualización y no de aprovechamiento” La conversación respecto a los 12 convencionales que serían beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) sigue y distintas voces han opinado al respecto. Una de ellas fue la de Marcela Cubillos, constituyente de Vamos por Chile, que respaldó a los involucrados. La ex ministra de Educación señaló que no está de acuerdo con la “polémica por pago de IFE a algunos convencionales”. Expresó que escuchó las declaraciones de algunos de los involucrados y “más bien parece un tema de actualización de información en registro social de hogares que de abuso o aprovechamiento”. No estoy de acuerdo con polémica por pago de IFE a algunos convencionales. He escuchado explicaciones de varios de los mencionados en esa denuncia y más bien parece un tema de actualización de información en registro social de hogares que de abuso o aprovechamiento. — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) September 7, 2021 Aclaró en otra publicación que “por decisión del mismo Congreso si recibes IFE una vez se sigue pagando aunque te suban los ingresos. IFE universal a petición de los parlamentarios“. OJO, que por decisión del mismo Congreso si recibes IFE una vez se sigue pagando aunque te suban los ingresos. IFE universal a petición de los parlamentarios. Para dejar de recibirlo se envía carta solicitándolo, como entiendo ya lo han hecho algunos mencionados en esa denuncia. https://t.co/tLBoTtdtec — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) September 7, 2021 Desde los convencionales involucrados en la situación la mayoría de las respuestas apuntan a una desactualización, como señalan Valentina Miranda y Damaris Abarca, o a que sí requerían el beneficio por ser el único ingreso en su hogar, como Giovanna Grandón.

