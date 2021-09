IFE: Denuncian que 12 constituyentes reciben el beneficio pese a dieta de 2,5 millones

La entrega del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) universal sigue siendo motivo de polémica. Ahora la controversia se centra en la Convención Constituyente, luego de que diputados oficialistas denunciaran que 12 miembros de la instancia reciben el beneficio, pese a que la dieta de los constituyentes asciende a los 2,5 millones de pesos.

La denuncia fue hecha por los parlamentarios Cristián Labbé (UDI) y Karin Luck (RN) al diario La Segunda. Ahí, el diputado Labbé señaló que incluso aquellos convencionales que se encontraban en el Registro Nacional de Hogares antes de ser elegidos debieron haber suspendido el beneficio una vez que salieron electos.

“Discrepo de la forma ética en que se hace. No me voy a meter en las familias de cada uno de ellos, pero cuando uno es autoridad no debe recibir ayudas del Estado. (…) La Convención se está transformando en puras malas noticias”, apuntó.

Los diputados entregaron la nómina de los 12 constituyentes involucrados, que incluyen seis integrantes de La Lista de Pueblo, cinco de Apruebo Dignidad y una de la Asamblea Constituyente de Atacama. Estos son:

– Damaris Abarca (Apruebo Dignidad).

– Mariela Serey (Apruebo Dignidad).

– Valentina Miranda (Apruebo Dignidad).

– Tatiana Urrutia (Apruebo Dignidad).

– Constanza San Juan (Asamblea Constituyente de Atacama).

– Giovanna Grandón (Lista del Pueblo).

– Alejandra Pérez (Lista del Pueblo).

– Rodrigo Rojas (Lista del Pueblo).

– Cristóbal Andrade (Lista del Pueblo).

– Vanessa Hoppe (Apruebo Dignidad).

– Helmuth Martínez (Lista del Pueblo).

– Camila Zárate (Lista del Pueblo).

Recordemos que para recibir el IFE debes estar ingresado en el Registro Nacional de Hogares. En caso de pertenecer al segmento entre el 91% y el 100% del Registro, debes acreditar que tus ingresos no son más de 800.000 pesos por integrante del hogar.

Los convencionales involucrados todavía no se han referido a la situación.