Constituyente Valentina Miranda por recibir IFE: “No es culpa de nosotros que el sistema no haya sido capaz de actualizarse”

Una nueva polémica llegó a la Convención, esta vez de la mano del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). De acuerdo a diputados oficialistas, 12 constituyentes reciben el beneficio, a pesar de que sus sueldos son de 2,5 millones de pesos. Ante esto, la convencional Valentina Miranda (PC), que figura como una de las involucradas, respondió aclarando que no lo ha recibido y que el sistema no está actualizado.

Al ser consultada sobre la situación, la convencional fue enfática en señalar que no lo recibió. “El pago está suspendido. Mi madre no ha recibido el IFE de agosto“, aseguró. Añadió además que ella renunció al beneficio hace tres semanas, por lo que su madre deberá apelar para recibir el pago.

“Yo no recibí nada este mes y el mes de julio fue automático”, explicó. Además, agregó que ” no es culpa de nosotros que el sistema no haya sido capaz de actualizarse. Contraloría ya lo denunció, hay un desfase de 5 meses”.

Denuncian que constituyentes reciben el IFE: “No es culpa de nosotros que el sistema no haya sido capaz de actualizarse”. 📡 T13 EN VIVO » https://t.co/YFAKhcBeum pic.twitter.com/ygVHLzhAh9 — T13 (@T13) September 7, 2021

Más tarde, la convencional publicó una declaración a través de sus redes sociales para explicar la situación. Ahí, señala que el comunicado está motivado por “las injurias emitidas por diputados de derecha, a quienes les molesta que las y los pobres con IFE hayamos conquistado un espacio para redactar esta nueva Constitución”.

Ante las injurias emitidas por diputados de derecha, a quienes les molesta que las y los pobres con IFE hayamos conquistado un espacio para redactar esta nueva Constitución, les comparto la siguiente declaración pública en la que desmiento sus acusaciones. pic.twitter.com/4oXASERkeg — Vale Miranda Constituyente D8 (@ValeMirandaCC) September 7, 2021

Junto a Valentina Miranda, los otros constituyentes que estarían recibiendo el beneficio serían mayoritariamente de la Lista del Pueblo y Apruebo Dignidad.