Constituyente Damaris Abarca aclara situación sobre el IFE: “Yo en mi cuenta no tengo el pago”

Luego de que durante la mañana diputados oficialistas denunciaran que 12 convencionales reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ya han surgido respuestas de parte de presuntas beneficiarias. Primero, Valentina Miranda se refirió a la situación, aclarando que renunció al beneficio hace tres semanas. Más tarde, la constituyente Damaris Abarca también rompió el silencio, asegurando que no ha recibido el pago.

Abarca afirmó que “hay un tema de no actualización. Probablemente, esto tomó junio y nosotros recibimos recién la dieta a fines de julio. Hay un tema de que no se ha actualizado el sistema”. Además, añadió que ella se enteró ahora porque “yo en mi cuenta no tengo el IFE“.

La convencional señaló que se pronunciará a través de un comunicado, explicando en más detalle lo sucedido.

“Yo en mi cuenta no tengo el IFE” señala la constituyente Damaris Abarca. Plantea que los datos no están actualizados y que la primera dieta que recibieron fue a fines de julio.https://t.co/1Xh7j62kKC pic.twitter.com/M9cTadDsHl — MEDIABANCO Agencia (@mediabanco) September 7, 2021