[PREDICCIONES] Quién va a ganar vs Quién merece ganar en los Oscar 2023

Por Matías de la Maza

Este domingo 12 de marzo se llevará a cabo la edición número 95 de los premios Oscar. Como suele pasar con los premios de la Academia, muchas de las categorías más importantes ya tienen claros favoritos que, muy probablemente, se llevarán la estatuilla en la ceremonia. Pero, como el cine es subjetivo, no siempre el triunfador es el justo merecedor del premio. En este listado, extremadamente subjetivo, quien escribe se adelanta a quiénes serán los ganadores en las categorías, pero, en contraste, también selecciona quién sería el más justo ganador. En base al criterio de una persona y no una Academia de 8 mil miembros. Porque, ¿Por qué no?

Mejor Película

NOMINADAS:

Avatar: El Camino del Agua

El Triángulo de la Tristeza

Ellas Hablan

Elvis

Los Espíritus de la Isla

Los Fabelman

Sin Novedad en el Frente

TÁR

Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo

Top Gun: Maverick

VA A GANAR: Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo

MERECE GANAR: Los Espíritus de la Isla

Hay que dejarlo claro: nada puede detener el triunfo de Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo. Cualquier ganador distinto en la máxima categoría de los Oscar sería un hito que calificaría dentro de las mayores sorpresas en la historia del galardón. Al nivel de cuando Moonlight triunfó (accidentadamente) en 2017 o cuando Parasite ganó en 2020.

Pero no. Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo no ha tenido rival en toda la temporada de premios. Tras sólo obtener premios de actuación en los Globos de Oro (hoy por hoy un premio menor), Ganó Mejor Película en los Critic’s Choice y en el galardón del Sindicato de Productores (premio que suele predecir el Oscar a Mejor Película), para después arrasar en los premios del Sindicato de Actores (SAG), donde se llevó también el máximo reconocimiento; Mejor Elenco. El único premio mayor que no ganó fue el BAFTA (el Oscar británico), donde se inclinó ante Sin Novedad en el Frente. Pero esta última película difícilmente repetirá ese premio en los Oscar: primero, porque está hablada en alemán y, lo más importante, porque es de Netflix y la Academia realmente odia a Netlfix. Así que no hay nada en el camino: la gran favorita será la que se lleve el premio.

Y será una buena ganadora. La película no sólo es creativa y muy entretenida, sino que optimista; una apología a la amabilidad y la reconciliación en tiempos divisivos. Pero, si la Academia fuera más jugada, ese premio iría para la mejor película de la temporada: Los Espíritus de la Isla. Una cinta que es casi la antítesis de la favorita: una historia tragicómica, pero muy melancólica, sobre el terror al paso del tiempo, al aburrimiento y a la soledad, contada a través del quiebre de dos amigos en una ficticia isla irlandesa. No será la película más positiva del año, pero ninguna cinta de las nominadas remece más las emociones. Y al fin al cabo, ese es el objetivo del cine.

Mejor Director

NOMINADOS:

Martin McDonagh – Los Espíritus de la Isla

Daniel Kwan y Daniel Scheinert – Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo

Steven Spielberg – Los Fabelman

Todd Field – TÁR

Ruben Östlund – El Triángulo de la Tristeza

VA A GANAR: Daniel Kwan y Daniel Scheinert

MERECE GANAR: Steven Spielberg

Es un año donde los Oscar volvieron a su triste tradición de no nominar mujeres a la Mejor Dirección, a pesar de que existían candidatas con méritos de sobra (Sarah Polley por Ellas Hablan o Charlotte Wells por Aftersun), y que parecían haber decidido ponerse al día con décadas de omisiones tras reconocer (justamente) a dos directoras en las últimas dos premiaciones; Chloé Zhao y Jane Campion, lo que lleva el número de directoras en ganar la estatuilla a… tres… en más de nueve décadas.

Ahora a la predicción: Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos como la dupla Daniels, tienen su primer Oscar a Mejor Dirección en el bolsillo. Ya se llevaron el premio del Sindicato de Directores de Estados Unidos y todo apunta a que Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo, arrasará en la mayoría de las categorías en las que está nominada.

Pero vaya que Steven Spielberg se merece su tercer Oscar en esta categoría por Los Fabelman. Quizás será porque sus últimas cintas no han sido un éxito de taquilla que ha pasado relativamente bajo el radar que el veterano director de 76 años nos ha entregado parte de lo mejor de su filmografía en los últimos años, con el remake de Amor sin Barreras y ahora la película semi-autobiográfica en la que retrata los inicios de su amor por el cine, al mismo tiempo que el matrimonio de sus padres se desmorona. Un proyecto no donde no sólo demuestra que su virtuosismo tras la cámara está intacto, sino que su pasión por el arte de hacer películas desborda cada momento de la historia.

Mejor Actor

NOMINADOS:

Austin Butler – Elvis

Colin Farrell – Los Espíritus de la Isla

Brendan Fraser – La Ballena

Paul Mescal – Aftersun

Bill Nighy – Living

VA A GANAR: Brendan Fraser

MERECE GANAR: Colin Farrell

Las categorías de actuación están particularmente difíciles de predecir este año. Brendan Fraser, por su papel de un obeso mórbido que busca reparar los lazos con su hija adolescente en La Ballena, y Austin Butler, por encarnar al rey del rock en Elvis, se han repartido los premios en esta categoría durante la temporada de galardones. Pero probablemente la Academia se incline por Fraser. Su renacer actoral tras una depresión y el ser abusado por un productor lo transforman en una historia con la que la mayoría de los votantes pueden empatizar, mientras que también es difícil de ignorar que es, probablemente, la única oportunidad del norteamericano de optar a esta estatuilla.

Lo triste es que, tras ganar el Globo de Oro como Mejor Actor de Comedia por Los Espíritus de la Isla, nadie volvió a mencionar a Colin Farrell en esta temporada de premios. Y el actor irlandés está, hace un tiempo, en lo que pareciera ser el mejor momento de su carrera. Su primera nominación al Oscar sólo viene a confirmar eso y sería más que merecido si ganara. Su papel en la película de Martin McDonagh es una clase magistral de cómo expresar emociones con el rostro y la evolución de su personaje, de simplón amable a un alma vengativa, está entre los mejores arcos del cine del último año.

Mejor Actriz

NOMINADAS:

Cate Blanchett – TÁR

Ana de Armas – Blonde

Andrea Riseborough – To Leslie

Michelle Williams – Los Fabelman

Michelle Yeoh – Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

VA A GANAR: Cate Blanchett

MERECE GANAR: Michelle Williams

Otra categoría que se definirá por un estrecho margen de votos. Luego de que Michelle Yeoh se llevara el SAG a Mejor Actriz, la carrera se volvió incierta, pero es un hecho que Cate Blanchett ya se ha llevado la gran mayoría de los premios de la temporada por su interpretación como una compositora caída en desgracia en TÁR. Entre esos premios está el BAFTA, que en años anteriores ha marcado una tendencia para los Oscar en categorías de actuación.

Blanchett, quien ya tiene dos Oscar, consigue lo que es quizás el mejor papel de su carrera en TÁR, por lo que sería una justa ganadora. Pero el corazón de quien escribe está con el conmovedor papel de Michelle Williams en Los Fabelman. Como la versión ficticia de la madre de Steven Spielberg, Williams brilla como una mujer que esconde capas y capas de dolor detrás de una sonrisa luminosa. En parte hay mérito del director de crear un retrato de su madre con tanta empatía, pero es Williams quien le da toda el alma a esa creación cinematográfica.

Mejor Actor de Reparto

NOMINADOS:

Brendan Gleeson – Los Espíritus de la Isla

Brian Tyree Henry – Causeway

Judd Hirsch – Los Fabelman

Barry Keoghan – Los Espíritus de la Isla

Ke Huy Quan – Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo

VA A GANAR: Ke Huy Quan

MERECE GANAR: Ke Huy Quan

Una categoría que ya está completamente decidida. Ke Huy Quan se ha llevado el galardón a Mejor Actor de Reparto en prácticamente todas las premiaciones que se han realizado los últimos dos meses (sólo le faltó el BAFTA). Y es difícil discutir su triunfo. Se podría apuntar a los (tremendos) méritos de Brendan Gleeson y Barry Keoghan en Los Espíritus de la Isla, pero Quan es el corazón latiente de Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo. Su actuación y sobre todo, su llamado a la empatía en el clímax de la cinta, es parte fundamental del encanto que tiene a la película como favorita para estos Oscar. Y su triunfo, además de histórico en materia de representación, sería la reivindicación absoluta de un actor que debió pasar décadas retirado por no encontrar espacio en Hollywood sólo por ser asiático.

Mejor Actriz de Reparto

NOMINADAS:

Angela Bassett – Black Panther: Wakanda por Siempre

Hong Chau – La Ballena

Kerry Condon – Los Espíritus de la Isla

Jamie Lee Curtis – Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo

Stephanie Hsu – Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo

VA A GANAR: Jamie Lee Curtis

DEBERÍA GANAR: Stephanie Hsu

De todas las categorías de actuación, esta es la más difícil de predecir. Mientras Angela Bassett ganó la mayoría de los premios asociados a círculos de críticos (Globo de Oro, Critic’s Choice), Kerry Condon se llevó el BAFTA y Jamie Lee Curtis sorprendió a todos al triunfar en los SAG. De ese trío, Condon sería la que entrega la mejor actuación en Los Espíritus de la Isla, pero si hay que anticiparse, es probable que la academia premie a Curtis, una vieja conocida de Hollywood, con un papel importante en la película favorita de la noche y que tiene además un par de momentos inolvidables dentro de la trama.

Pero nadie sale de Todo, en Todas Partes… diciendo, “wow, Jamie Lee Curtis se robó la película”. No, ese título pertenece a Stephanie Hsu, la actriz de 32 años que probablemente tenga un antes y un después en su carrera con esta película. En el doble rol de protagonista, como la hija del personaje de Michelle Yeoh, y antagonista, como un ser que quiere destruir el multiverso, Hsu presenta un rango impresionante a lo largo de la historia. Puede ser encantadora, temible y conmovedora. Al igual que con Ke Huy Quan, el éxito de la película no sería lo mismo sin su extraordinario desempeño.

Mejor Guión Original

NOMINADOS:

Martin McDonagh – Los Espíritus de la Isla

Daniel Kwan y Daniel Scheinert – Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo

Steven Spielberg y Tony Kushner – Los Fabelman

Todd Field – TÁR

Ruben Östlund – El Triángulo de la Tristeza

VA A GANAR: Daniel Kwan y Daniel Scheinert – Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo

MERECE GANAR: Martin McDonagh – Los Espíritus de la Isla

Será la noche de Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo y todo indica que los Daniels además de llevarse el Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección, se irán a casa con la estatuilla a Mejor Guión Original.

Sin embargo, Los Espíritus de la Isla es una cinta que merecería absolutamente el reconocimiento a su guión, el que le entrega un mundo interno complejo a cada uno de sus personajes, que sale a relucir en las interacciones brillantes entre cada papel. Además, ¿pensaban que el español chileno era difícil de entender y estaba lleno de modismos? El inglés irlandés no tiene nada que envidiarle

Mejor Guión Adaptado

NOMINADAS:

Edward Berger, Lesley Paterson y Ian Stokell – Sin Novedad en el Frente

Rian Johnson – Glass Onion

Kazuo Ishiguro – Living

Ehren Kruger, Eric Warren Singer y Christopher McQuarrie – Top Gun: Maverick

Ellas Hablan – Sarah Polley

VA A GANAR: Ellas Hablan – Sarah Polley

MERECE GANAR: Ellas Hablan – Sarah Polley

Esta es otra instancia donde la Academia tiene la oportunidad de reconocer el talento de una realizadora que merecía más esta temporada. Y es que la canadiense Sarah Polley es la mujer a cargo de la única nominada a Mejor Película en ser dirigida por una mujer, Ellas Hablan, y aún así los Oscar la ignoraron en la categoría de Mejor Dirección.

Donde no es posible ignorarla es en su extraordinario guión, adaptado de un libro homónimo de 2018. Esta es una categoría en donde la favorita es la que le saca varios escalones de diferencia en calidad a la competencia, por lo que su triunfo sería más que merecido.

Mejor Película Internacional

NOMINADAS:

Sin Novedad en el Frente (Alemania)

Argentina, 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

EO (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)

VA A GANAR: Sin Novedad en el Frente

MERECE GANAR: Argentina, 1985

Los Oscar tienen la mala costumbre los últimos años de “spoilear” algunas categorías. Por ejemplo, este año nominaron a la película alemana Sin Novedad en el Frente tanto a Mejor Película Internacional como Mejor Película. El tema es que es más o menos obvia que si consideras a la película de habla no inglesa tan buena como para ser nominada a Mejor Película a secas, la consideras también la Mejor Película Internacional. Así que ese premio ya está listo.

De todas formas, es un año sólido en la categoría, aunque la mayoría de las nominadas comparten un tono trágico. Es por eso que Argentina, 1985 se separa del resto. Porque a pesar de abordar un tema complejo y doloroso dentro de la historia trasandina, como el juicio contra los responsables de la última dictadura cívico-militar en ese país, lo hace con mucho sentido de la entretención y ese tan característico humor argentino. Esto, sin sacrificar la importancia del tema de fondo que retrata. No va ganar, pero si sucediera un milagro, sería bienvenido.

Mejor Película Animada

NOMINADAS:

Pinocho de Guillermo del Toro

Marcel the Shell with Shoes On

El Gato con Botas: el Último Deseo

Monstruo del Mar

Red

VA A GANAR: Pinocho de Guillermo del Toro

MERECE GANAR: Pinocho de Guillermo del Toro

Fue un buen año para la animación. Tanto así que una categoría en los Oscar que generalmente incluye mucho relleno, tiene a tremendos contendores, desde Red de Pixar hasta (la sorpresa del año) El Gato con Botas: el Último Deseo, de Dreamworks. Pero nadie tiene mucho que hacer contra Pinocho de Guillermo del Toro. La película llegó en diciembre y rápidamente se transformó en la favorita de la categoría. No sólo por el nombre del director mexicano, sino porque su reinvención del clásico cuento infantil está entre lo mejor que haya entregado el cine animado en los últimos años, y el cine a secas en 2022. El realizador toma la historia del niño de madera que desea ser real y la usa para preguntarse exactamente qué significa ser humano. El resultado es una meditación sobre la relación indisoluble de la vida con la muerte y una de las cintas más bellas de los últimos meses. Una joya que le va a dar a Netflix su primer Oscar en esta categoría.

Mejor Canción Original

NOMINADAS:

Applause, de Tell It Like a Woman

Hold My Hand, de Top Gun: Maverick

Lift Me Up, de Black Panther: Wakanda Forever

Naatu Naatu, de RRR

This is a Life, de Todo, en Todas Partes, al Mismo Tiempo

VA A GANAR: Naatu Naatu

MERECE GANAR: Naatu Naatu

La India se va a arrepentir hasta el fin de los tiempos de no haber postulado a RRR como su carta a Mejor Película Internacional (en dicha categoría, cada país elige qué cinta envía para ser considerada, y el país asiático eligió otra). De haberlo hecho, la épica historia sobre dos figuras revolucionarias de ese país en la época de la ocupación británica no sólo quizás habría sido favorita en dicha categoría, sino que hasta podría haber sido considerada en otros apartados.

Que sea le queda Mejor Canción Original, en donde sí o sí el pegajoso tema Naatu Naatu triunfará por sobre nombres como Rihanna con Lift Me Up y Lady Gaga con Hold My Hand. Y es que Naatu Naatu es la única de todas las canciones nominadas que no sólo es una melodía: es un resumen perfecto de las fortalezas de la película que la incluye. Su triunfo será un merecido reconocimiento a una película que debería haber estado más considerada, no sólo por la Academia, sino que por su propio país.