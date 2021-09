Bob Odenkirk anuncia su esperado regreso al set de ‘Better Call Saul’ tras infarto

A fines de julio, nos enterábamos que Bob Odenkirk sufrió un colapso en pleno set de ‘Better Call Saul’. Días más tarde se supo que había sufrido un infarto y, luego de un descanso para recuperarse, el actor anuncio este 8 de septiembre que ya está devuelta en las grabaciones de la serie.

“Tuve un pequeño ataque al corazón. Voy a estar bien“, afirmaba Odenkirk hace poco más de un mes atrás, después del infarto. En el mismo post, señaló que se tomaría un descanso para recuperarse, “pero estaré devuelta pronto”. Ese día ya volvió y el actor sorprendió a través de sus redes sociales con la noticia.

“¡De vuelta al trabajo en Better Call Saul!“, escribió al inicio de su post en Twitter, expresando que está muy feliz de estar ahí “y de estar viviendo esta vida específicamente, rodeado de tan buenas personas”.

El actor además agregó una nota humorística, con la foto en maquillaje, señalando que “esta es la profesional de maquillaje Cheri Montesanto haciendo que no me vea feo en la grabación”.

Back to work on Better Call Saul! So happy to be here and living this specific life surrounded by such good people. BTW this is makeup pro Cheri Montesanto making me not ugly for shooting! pic.twitter.com/lTAfPg7dDp

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) September 8, 2021