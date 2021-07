Bob Odenkirk, protagonista de ‘Better Call Saul’ se encuentra hospitalizado tras colapsar en pleno set

Bob Odenkirk es uno de los personajes más queridos del universo de ‘Breaking Bad’ y ‘Better Call Saul’ , por su magistral interpretación del abogado Saul Goodman. Lamentablemente, desde los sets de filmación de la serie informaron que el aclamado actor sufrió un colapso mientras se encontraban grabaciones, por lo que fue trasladado a un hospital.

“Informan que Bob Odenkirk ha sido llevado de urgencia al hospital, luego de descompensarse grabando la última temporada de Better Call Saul. Sólo espero que esté bien y se recupere pronto porque lo quiero más que a muchos de mi familia y si le pasa algo me voy a lastimar mucho”, es la información que citaron fuentes directas de TMZ.

“Odenkirk cayó e inmediatamente fue rodeado por miembros del personal que llamaron a una ambulancia”, añadieron también en el medio estadounidense.

