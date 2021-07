Bob Odenkirk reaparece con primer mensaje tras infarto: “Voy a estar bien”

La semana fue turbulenta para Bob Odenkirk. Luego de sufrir un colapso en el set de Better Call Saul el pasado martes, el estado de salud del actor fue una preocupación para sus fanáticos. Aunque durante la tarde del miércoles se supo que estaba estable, no fue hasta hoy que Odenkirk se pronunció personalmente en sus redes sociales, afirmando que se encuentra mejor.

“Gracias a mi familia y amigos que me acompañaron esta semana y por la efusión de amor de cualquiera que expresara preocupación y cariño por mí”, escribe Bob a través de Twitter, afirmando que “es abrumador, pero siento el amor y significa mucho“.

También aprovecha la oportunidad para confirmar lo que le había pasado. “Tuve un pequeño ataque al corazón“, cuenta, para luego afirmar que “voy a estar bien gracias a Rosa Estrada y los doctores que supieron cómo arreglar el bloqueo sin cirugía”.

Además, Odenkirk cierra agradeciendo a AMC y SONY, que lo han apoyado de forma incondicional en estos complejos momentos. “Me voy a tomar un descanso para recuperarme, pero estaré devuelta pronto“, promete.

I had a small heart attack. But I’m going to be ok thanks to Rosa Estrada and the doctors who knew how to fix the blockage without surgery.

Also, AMC and SONYs support and help throughout this has been next-level. I’m going to take a beat to recover but I’ll be back soon.

— Mr. Bob Odenkirk (@mrbobodenkirk) July 30, 2021