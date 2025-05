Rafael Bizzarri, fundador de BCARS: “Me di cuenta que mi pega, más que vender autos, era asesorar personas”

En 2015, en medio de motores encendidos y sueños por cumplir, nació una idea que cambiaría la manera en que muchos chilenos venderían sus autos. No fue por ambición, sino por una necesidad real: ¿quién no ha sentido miedo al vender su vehículo, sin saber si al otro lado habrá una estafa? ¿Quién tiene tiempo hoy para lidiar con trámites infinitos y promesas vacías?.

Así fue como, con más de una década de experiencia y más de 2.000 clientes asesorados, surgió BCARS: una empresa construida sobre pilares que no se negocian —seguridad, confianza y profesionalismo—. Su fundador no solo entendió el problema, lo vivió de cerca. Y fue ahí, entre llamados, contratos y autos usados, donde vio la oportunidad de hacer las cosas bien.

Hoy, BCARS no solo gestiona transacciones: entrega tranquilidad. Cada cliente que confía en ellos sabe que no habrá fraudes, que el proceso será claro, seguro y eficiente. Porque cuando el negocio se basa en la transparencia, el éxito no es solo una meta, es la consecuencia natural.

