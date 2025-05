Chica Lecannelier: “No hay nada mejor que hacer anillos de compromiso”

De niña jugaba con cuentas y alambres mientras otras soñaban con castillos. Para María Elena Lecannelier, crear no era un pasatiempo, era una necesidad. Con el tiempo, ese impulso se transformó en Chica Lecannelier, una joyería que no nació por moda, sino por amor. Amor al diseño, a la belleza imperfecta, a las historias que caben en un anillo o en un par de aros. Porque para ella, cada pieza no es solo un accesorio, es un fragmento del alma de quien la lleva.

Tras más de 20 años de trabajo, María Elena convirtió su pasión en un oficio que desafía la rutina. En su taller, entre metales y piedras, transforma recuerdos en arte, emociones en formas, y sueños en collares. Su búsqueda por la perfección es incansable, pero su norte siempre es el mismo: contar una historia sincera, con elegancia y corazón.

