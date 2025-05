Jorge Gillet de Rematime: “Al principio esto era un circo pobre”

Trabajaba en una de las empresas más grandes del retail chileno. Tenía estabilidad, carrera, futuro asegurado. Pero Jorge Gillet decidió renunciar. No por otra oferta. No por un ascenso. Lo hizo para irse a viajar. Lo que no sabía es que ese viaje marcaría el inicio de algo mucho más grande.

Al volver, su amigo de toda la vida, Benjamín Pérez —emprendedor empedernido— lo estaba esperando con una propuesta: asociarse en una idea que mezclaba muebles, diseño y un modelo de venta inédito en Chile. Así nació Rematime, una tienda donde el precio baja mientras más estás dispuesto a esperar.

Empezaron con lo justo. Jorge era vendedor, bodeguero, repartidor y gerente al mismo tiempo. Un verdadero “circo pobre”, como él mismo dice. Pero con talento, visión y una alianza clave con Carnaval —la empresa de su socio—, lograron abrirse paso y transformar un modelo disruptivo en una marca reconocida.

