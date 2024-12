Claudio Escobar, fundador de Daily Foods: “Queríamos ser los Mercedes de las tabletas”

En Más que un Pitch, conversamos con Claudio Escobar, fundador de Daily Foods, una empresa dedicada a la producción y comercialización de alimentos y endulzantes sin azúcar añadida. Escobar compartió cómo nació este innovador proyecto, comprometido con la calidad, la seguridad alimentaria y el respeto por el medio ambiente y los derechos humanos. Con presencia en Chile, México y Estados Unidos, Daily Foods se posiciona como un referente en alimentación saludable e innovación sostenible.

Consultado por cómo empezó este emprendimiento, contó que “corría el año 1999 y trabajé en dos empresas ligadas al mundo de la perfumería y la cosmética. La primera fue en Petrizzio y ahí conocí el mundo de los supermercados, lo que me encantó, ya que me gustaba mucho el punto de venta y negociar con las cadenas. Luego me voy a la otra empresa, donde tenían una pequeña línea de endulzante”.

Conocer el formato de la segunda empresa, le sirvió para crear la idea de fundar su propio negocio: “Lo que pasaba es que la oferta de productos era muy escasa y le comento esto a un compañero, Víctor Hugo Vinagre, para que nos fuéramos de ahí y desarrolláramos nosotros el negocio. Era partir de cero, no sabíamos absolutamente nada, pero nos la ingeniamos para que esto surgiera”.

Trabajar en dos grandes empresas lo ayudó a generar buenos contactos, lo que fue fundamental para que tuviera futuras promociones de su producto: “Nos conseguimos en Alemania un laboratorio que nos pudiera hacer las tabletas, ya que los contactos de supermercados ya los tenía de mis trabajos anteriores. Desde Alemania nos aceptaron vender la tableta a granel, entonces compré, con un crédito, una máquina que envasaba tabletas y con eso quedaban espectaculares. Al principio le puse a esto Daily Sweet, porque quería que esto fuera algo que se consumiera a diario. Sin embargo, ocurrió un problema, como no logré sweet, decidimos ponerle producto alemán en el envase, ya que en este país se valora la calidad extranjera y ahí fue que dijimos que íbamos a ser los Mercedes de los endulzantes y así partí con el Daily Sweet”.

Ya teniendo el producto, faltaba solo comercializarlo: “Jumbo y Ekono nos dieron la oportunidad, pero para que esto lograra surgir, mi señora y cuñada, fueron como promotoras a ofrecer nuestro productos, porque teníamos que ser el número uno, pese a tener tres grandes competidores, que quizás ofrecían lo mismo, pero nosotros éramos alemanes”. Gracias al buen trabajo, la marca se fue haciendo conocida a nivel nacional, pero la aparición en una teleserie los terminó de catapultar al éxito: “Tuvimos una explotación media psicópata: Fuimos al banco a pedir 100 millones prestados, porque queríamos participar en una teleserie que se llamaba ¿Dónde está Elisa?. Fuimos directo a TVN y preguntamos cuánto costaba salir durante un mes, pusimos el dinero y eso nos terminó de catapultar a las grandes ligas”.