Catarina Parra, fundadora de Mamás Mateas: “No somos una tienda que solamente quiere vender productos y eso la gente lo valora demasiado”

En Más que un Pitch, conversamos con Catarina Parra, fundadora de Mamás Mateas, una tienda y consultora especializada en sueño infantil que también ofrece productos para bebés, niños, madres y padres. Fundada en 2020, Mamás Mateas cuenta con dos tiendas físicas en Santiago, ubicadas en Mall Casa costanera y Alto Las Condes, además de una completa plataforma online. La marca se ha consolidado en el mercado chileno como un referente de calidad y confianza, combinando productos especializados con asesorías expertas para el bienestar familiar.

Para comenzar, Parra contó su historia de cómo llegó a nuestro país: “Llegué a Chile a hacer un intercambio en la universidad. soy arquitecta, estaba en mi universidad en Portugal y en el quinto año de la universidad todos nos fuimos de intercambio y yo quería irme sencillamente lo más lejos posible. Busqué específicamente Latinoamérica, porque quería aprovechar de conocer países que no conocía y que eran mucho más difíciles de visitar que en Europa”.

Consultada por cómo surge Mamás Mateas, contó que “esto parte sencillamente desde que nació mi hijo, esto nunca fue para ser una tienda, ni una marca. Esto partió porque mi hijo no dormía y, bueno, en ese momento éramos dos socias, y junto a mi excompañera éramos bien obsesivas con el tema del sueño infantil y descubrimos maneras para que los los niños durmieran increíble. En ese momento, dijimos por qué no creamos un Instagram en donde realmente ayudemos a las mamás para que sus hijos duerman mejor”.

En ese momento, crea un Instagram para poder llegar a más gente, lo que fue un boom, pero antes de eso, debía profesionalizar aún más su tienda, para que esto no se basara solo en experiencias personales: “El tema es que creíamos que era súper irresponsable hacerlo sin tener como una certificación o algo. Hice una en Estados Unidos de Pediatric Sleep Coach y con esto, ya tenía los conocimientos para poder realmente hablar como más genéricamente y no solo de una experiencia. Ahí empezó esto ya más como un negocio, porque fue una inversión muy grande esta certificación y la idea inicial era poder hacer como cursos y talleres para ayudar a varios padres y madres, donde desde un inicio fue un boom, tuvo una muy buena recepción”.

Parra continuó: “Escribimos un libro que se llama Guías de Sueños Recién Nacidos, donde queríamos hacer un libro chiquitito, como de velador, que no fuera una biblia, porque nadie lo iba a leer si tenían una guagua de una semana. Ahí fue donde partió como un poco la tienda, ya que tuvimos que crear un sitio web con carrito”.

Pasaron los días y debido a un post, esto que partió sin la idea de ser un negocio se fue profesionalizando aún más: “En nuestro Instagram subimos un post sobre los ruidos blancos y le fue muy bien. Llego a la casa, le cuento a mi marido y él me pregunta por qué no importo esto, cosa que no sabía hacer. Me pasó su tarjeta de crédito y compré 20, los publiqué y se fueron de inmediato, de esa cantidad pasamos a 40 y así hasta llegar a 500 ruidos blancos”.

En relación a si esto le demandaba mucho tiempo, explicó que “en la consultoría llegaba a fin de día y no podía ni hablar, porque tenía como tres consultas al día y era súper demandante, ya que no solo se hablaba mucho, sino que también como que te metes dentro de las familias para poder ayudar”.

Para culminar, recalcó que este negocio “siempre se llamó Mamás Mateas, porque para lograr una rutina buena de sueño con tu guagua tienes que ser matea. La gente sabe que aquí está comprando en una buena marca, que ya pasó miles de filtros, que está bien posicionada, y si pasa algo, te vamos a responder sí o sí”.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.