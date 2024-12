José de la Carrera, fundador de Talleres de Bolsillo: “Sacamos a los referentes que estaban en universidades para que estén a disposición de las personas”

En ‘Más que un Pitch’, conversamos con el fundador de Talleres de Bolsillo, José de la Carrera, quien nos compartió la historia de cómo surgió esta plataforma que ofrece talleres en línea semanales, con la posibilidad de interactuar en vivo con referentes de la cultura. Su objetivo es promover el encuentro entre las personas y grandes referentes de la cultura, y contribuir a la descentralización y democratización de la cultura.

Para comenzar, De la Carrera contó que “Talleres de Bolsillo nació en plena pandemia. Somos tres socios fundadores y, antes de este proyecto, gestionábamos una agencia de comunicaciones vinculada a iniciativas culturales. Fue ahí donde notamos la falta de espacios, fuera del ámbito académico, donde expertos en sus áreas pudieran compartir su conocimiento. Con la pandemia y la masificación de herramientas como Zoom, vimos una oportunidad única para acercar a estos referentes y poner su experiencia al alcance de las personas”.

Tras esto explicó el perfil de los expositores: “Estos referentes, que estaban en universidades, los sacamos de ahí y los pusimos a disposición del público en un formato de talleres accesibles, cortos e introductorios, para que esas personas que de manera inquieta, curiosa, puedan escucharlos en estos espacios”.

Consultado por si esto fue un boom de inmediato, destacó que este proyecto “prendió al tiro, lo que fue para nosotros una sorpresa. Para que se hagan una idea, en el primer mes teníamos casi mil participantes en cuatro, cinco o seis talleres con los cuales partimos ese primer mes. Aquí hay personas que quieren aprender, pero que no van a entrar a la academia, no van a entrar a la universidad, no van a entrar a un diplomado, un magíster, sino que van a entrar aquí a mirar tres o cuatro sesiones con su expositor favorito”.

Tras su auge durante la pandemia, las inscripciones disminuyeron significativamente una vez que finalizaron las restricciones por el Covid-19, lo que los llevó a expandirse hacia otras disciplinas: “Nosotros partimos con talleres que eran principalmente de escritura, literatura, cine, y efectivamente terminó la pandemia y bajó el nivel de participantes, ya que la gente empezó a hacer otras cosas, pero eso no nos detuvo, porque decidimos ampliarnos a otras diciplinas. Eso fue una cosa que nos hizo llegar a una audiencia más grande y nos dimos cuenta de que al ser online, podía participar gente de Perú, Colombia, México, Argentina, España, entonces empezamos a expandirnos en esos países”.

Esta expansión comenzó de una manera exitosa, lo que se ha mantenido hasta el día de hoy con expositores de gran nivel en cada país: “Cuando partió TV Bolsillo teníamos expositores de Cuba, de Colombia, pero eran como los famosos a nivel de toda Latinoamérica que venían de esos países. Hoy día tenemos a gente que si yo te las nombro son NN aquí en Chile, pero que en esos países son ultramente conocidos”.

