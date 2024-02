Cientista político Giancarlo Visconti y futuro de Biden en la Casa Blanca : “Hay una posibilidad de que se baje, pero tiene que decidirlo él”

En conversación en ‘Ahora es Cuando’, el profesor de ciencia política de la Universidad Estatal de Pensilvania, Giancarlo Visconti, analizó el futuro de Estados Unidos en materia política, considerando que es año de elecciones.

En relación a una eventual candidatura a la reelección del presidente Joe Biden, quien ha sido cuestionado por sus problemas de salud, Visconti afirmó que “el problema no es solo si es capaz de ser presidente , sino si es capaz de ser candidato”. En esta línea, explicó que surgen dudas “probablemente tendría muchos problemas en un debate, en hacer campaña (…) podría ser un problema para capturar el voto del votante clave que le dio la victoria en 2020”.

Ante la figura de Donald Trump, señaló que su votante está “emocionalmente conectado con él y eso ha funcionado para hoy estar liderando las primarias republicanas. En el caso de Biden, es lo opuesto”.

Con respecto a la gestión de Joe Biden, Visconti aseguró que “fue capaz de controlar la inflación (…) en términos económicos Estados Unidos está mejorando”. No obstante, “la gente no refleja eso en las encuestas y puede estar relacionado con la figura de Biden, donde parte de los ciudadanos lo ven como un candidato que no es capaz de liderar el país producto de las limitaciones de ser un presidente octogenario”.

Al ser consultado por la candidatura de Kamala Harris, el ciestista político señaló que el Plan B ideal “sería que Biden se bajara y proclamara a su vicepresidenta como candidata”, sin embargo, el problema es que en las encuestas “Kamala Harris marca peor”. Frente a esto, concluyó que “hay una posibilidad de que Biden se baje” de la candidatura, pero que “el tema es que tiene que decidirlo él. No existe una forma donde el Partido Demócrata lo baje”.