Pueblo Constituyente sobre Rojas Vade: “No vamos a hablar más del tema”

Ante la compleja situación de la mañana de este jueves en la Convención Constitucional, las distintas bancadas y convencionales salieron a dar sus respectivas declaraciones. Pueblo Constituyente, compuesta por ex integrantes de la Lista del Pueblo, también hicieron la suya, refiriéndose a la situación. Al ser consultados por la situación de Rodrigo Rojas Vade, que formaba parte de su colectivo, se negaron a dar más declaraciones.

Sobre la discusión del quórum que dio origen al conflicto en la sala, Camila Zárate sostuvo que como Pueblo Constituyente rechazan “los 2/3 impuestos por el Acuerdo por la Paz. Nos parece que los únicos artículos que tienen que ser votados con 2/3, son justamente los que establecen el quórum”. También aprovechó de hacer un llamado a la gente, “a que se manifieste en contra de un quórum que pone en riesgo la posibilidad de que las demandas históricas que fueron reivindicadas en el movimiento social lleguen a la Constitución”.

🔴 “Queremos hacer nuestro categórico rechazo por los 2/3 impuestos por el Acuerdo por la Paz”. Vocería de “Pueblo Constituyente” 📡 T13 EN VIVO » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/MHNkVyNgvI — T13 (@T13) September 9, 2021

Al momento de abrir un espacio de preguntas, se les consultó por el caso de Rojas Vade, quien ya no forma parte del colectivo y hoy no asistió por una licencia médica. Natalia Henríquez respondió, afirmando que no hablarán más del tema.

“Nosotros ya emitimos un comunicado y no vamos a hablar más del tema. Para nosotros no es un tema sencillo y las decisiones que hemos tomado no han sido sencillas”, respondió. Agregó que “la situación de Rodrigo no es un tema de contenido y eso es lo que les vamos a exponer“.

Pueblo Constituyente afirma que no hablarán más respecto a la situación de Rodrigo Rojas Vade. “La situación de Rodrigo no es un tema de contenido”, asegura la constituyente Natalia Henríquez.https://t.co/1Xh7j6jW9c pic.twitter.com/LFNeApnyXM — MEDIABANCO Agencia (@mediabanco) September 9, 2021

El comunicado, difundido el anterior por redes sociales, establece que “no teníamos ningún tipo de antecedente” sobre el verdadero estado de salud de Rojas Vade y que él ya no pertenece al espacio. Aseguran que los hechos son graves y “no relativizaremos el tema”, porque lo que hizo pone en riesgo la fe pública. Además, informaron que no llenarán la vacancia en la mesa directiva, porque están “en una etapa de análisis y reflexión.