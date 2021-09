Cómo Rojas Vade fingió un cáncer hasta entrar en la Convención Constituyente

Rodrigo Rojas Vade mintió durante años sobre la enfermedad que lo aquejaba, transformándose en un símbolo de lucha desde el estallido social de 2019, donde su consigna siempre se relacionó con el cáncer y la lucha contra la enfermedad y el sistema.

Rojas Vade terminó confesando todo lo que parecía ser un secreto a voces durante las últimas semanas, y remeció durante el fin de semana a todo el mundo político que lo rodea a él y a ‘La Lista del Pueblo’.

Rodrigo Rojas Vade es Constituyente por el Distrito 13 (Lo Espejo, El Bosque, La Cisterna, San Miguel, San Ramón, PAC), y fue electo con 19.312 votos, lo que corresponde a un 8,40% de las preferencias totales.

Pero su historia no se remonta a esa elección, ni tampoco al inicio del estallido social cuando se hizo más conocido, sino que hace muchos años atrás. El 18 de enero de 2014, Rojas Vade subía la primera foto a su cuenta de Instagram en una cama de la Clínica Alemana, aludiendo públicamente una enfermedad, de la que según se informó en el reportaje de La Tercera, tenían conocimiento sus cercanos.

View this post on Instagram A post shared by RODRIGO ROJAS VADE (PelaoVade) (@pelaovade)

Pero también Vade comenzó un blog sobre el tratamiento contra el supuesto cáncer que le aquejaba y con el que forjó una campaña para la Convención Constituyente. Este blog de Rojas Vade contenía detalles sobre las quimioterapias a las que supuestamente se sometía, y contaba también su vivencia conviviendo con la enfermedad. Pero todo era una fachada, como si fuera un verdadero guión de película.

Rojas se desempeñaba como operador de vuelos para la aerolínea Latam, y fue ahí cuando comenzó a sentir dolores por la supuesta enfermedad, lo que lo habría llevado al doctor.

“Me diagnosticaban que tenía una bacteria. Después eran cuadros mucho más intensos, vómitos, diarrea, me hospitalizaban tres días, me daban de alta y así. El 21 de agosto de 2013, un gastroenterólogo y un hematólogo llegaron un día así como ‘tienes leucemia. Vamos a empezar la radioterapia, la quimioterapia’”, afirmó el constituyente a La Tercera.

Su rol en las protestas

“Pelao Vade” como se hizo conocido durante las protestas iniciadas en octubre de 2019, era uno de los personajes que más se lograban ver en la Plaza Baquedano. De a poco fue ganando popularidad entre quienes asistían especialmente los días viernes al céntrico sector de la capital.

View this post on Instagram A post shared by RODRIGO ROJAS VADE (PelaoVade) (@pelaovade)

Fue así como Rodrigo Rojas fue cimentando un camino claro hacia la Convención Constituyente, iniciando una campaña con su constante bandera de lucha “No le temo al cáncer” o “No lucho contra el cáncer”.

Fue así como ‘Pelao Vade’ terminó por ganar la elección hacia la constituyente, pero sólo bastaron dos meses de trabajo para que su mentira fuese desenmascarada.

Así fue el diálogo de Rojas con el diario La Tercera donde confesó que no padece de cáncer:

-¿Es verdad que tienes leucemia?

-Sí, es verdad.

-En Vall d’ Hebron explican que ese estudio no era oncológico, sino que hematológico.

-Era hematológico.

– O sea, ¿no tienes cáncer?

-Se supone… Es que… Mira, no. Es que… No, no tengo.

-¿Le mentiste a la gente? -Es complicado. -¿Les mentiste a tus votantes? -(Asiente). Sí poh. Rodrigo Rojas Vade, con la cabeza gacha, hace una pausa. -Efectivamente, mi enfermedad de base no es cáncer, como ya les habían confirmado otras personas. -¿Les pedirías perdón a tus votantes? -Sí. Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención.

Vade, que sigue siendo constituyente, además deberá enfrentar las irregularidades en su declaración de patrimonio.