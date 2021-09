Convención Constitucional: Se suspende la sesión en medio de gritos en la sala

Una tensa sesión se vivió la mañana de este jueves en la Convención Constitucional. La plenaria tenía como propósito revisar las propuestas de las comisiones, para comenzar a elaborar y votar el reglamento interno, necesario para comenzar con el funcionamiento de la instancia.

Desde el principio, las discusiones se dieron porque algunos convencionales alegaron haber recibido un correo en la noche, donde se cambiaron o suprimieron asuntos en propuestas de Derechos Humanos. Lo más grave se dio, además, cuando constituyentes de pueblos originarios se quejaron de que artículos sobre el Reglamento de Participación Indígena y Consulta Indígena debían votarse con quórum de 2/3, algo que de acuerdo a ellos, no corresponde.

La machi Francisca Linconao dijo, a través de su traductora que “este enredo de los 2/3, esto no corresponde. No pueden cambiar las cosas de la noche anterior a una votación tan importante“. También, señaló que “la Comisión de Reglamento debe explicar por qué no integro normas del Reglamento de los Derechos Humanos”. Exigió a la mesa que explicaran qué había pasado.

Provocó una reacción casi inmediata de los convencionales, especialmente de pueblos originarios. Se acusó a la mesa, y especialmente a Elisa Loncon, de la situación. Entre gritos y exigencias de explicaciones, la presidenta de la Convención suspendió la sesión momentáneamente. Jaime Bassa, vicepresidente, además hizo una crítica, que “este es el tipo de instancias en las que se pone en riesgo la continuidad del proceso constituyente“.

🔴 Suspenden sesión de la Convención ante incidentes en la sala 📡 T13 EN VIVO » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/SWkyC1IwO4 — T13 (@T13) September 9, 2021

NOTICIA EN DESARROLLO.