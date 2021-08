ME-O anuncia oficialmente su candidatura presidencial

La noche de este domingo, Marco Enriquez-Ominami (ME-O) anunció finalmente su candidatura presidencial, poco más de 24 horas de que se cumpla el plazo para inscribir la postulación en el Servicio Electoral. A través de un video difundido en sus redes sociales, el líder del Partido Progresista lanzó de forma oficial la decisión de disputar la presidencia, que luego fue confirmada en entrevista exclusiva con Meganoticias.

“Lo dijimos hace más de 10 años. Algunas y algunos no quisieron oír. Chile tiene que cambiar”, comienza. Sostiene además que “hay una amenaza: Sebastián Sichel y su jefe, Sebastián Piñera, que es el verdadero candidato”.

ME-O también felicita a Yasna Provoste por su victoria, sin embargo, “ella sabe, también los presidentes de partidos, que con eso no alcanza. Saben todos y todas ellos, que no alcanza. Y por eso, el Partido Progresista que nació para una Convención Constitucional, que entiende que se requiere una lista única para construir el cambio en el Congreso para acompañar a la Convención Constitucional, hace un llamado a una gran lista única para lograr el cambio que no está logrado”.

Asegurando que “el cambio es hoy”, ME-O anuncia su cuarta carrera presidencial, “porque la esperanza de un pueblo está amenazada. Vamos todos y todas juntos a lograr el cambio”.

El anuncio llega a poco después de una semana de que el Tribunal Constitucional acogió la medida cautelar solicitada por Marco Enríquez-Ominami para poder tener sus derechos políticos de vuelta.