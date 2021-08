Noticias Tribunal Constitucional ofició al Servel para que ME-O pueda ser candidato presidencial Este miércoles, el Tribunal Constitucional acogió la medida cautelar solicitada por Marco Enríquez-Ominami para poder tener sus derechos políticos de vuelta y poder votar e incluso presentar una nueva candidatura presidencial. Según informa La Tercera, durante el día martes, el Tribunal Constitucional comenzó a revisar el requerimiento presentado por el militante del PRO contra la norma que lo dejó sin derechos políticos. Esto a menos de una semana de que se cumpla el plazo para presentar candidaturas presidenciales. Un día después de comenzar la revisión, el TC entregó su resolución: de forma unánime, se decidió acoger la solicitud. Así, se informa al Servicio Electoral que mientras no se resuelva el requerimiento ingresado por ME-O, no se le puede excluir del Registro Electoral de cara a las próximas elecciones. Con esto, el fundador del Partido Progresista podría inscribir su candidatura presidencial, la cuarta de su carrera política, además de sí poder ejercer su voto. En paralelo a esto, el Ministerio Público aún se encuentra en el caso que pide cuatro años de cárcel para Enríquez-Ominami como autor del delito de fraude de subvenciones. El caso se remonta a su candidatura del 2013, cuando hubieron problemas con sus rendiciones de gastos ante el Servicio Electoral.

