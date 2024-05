Exclusivo – Apoderada del Saint George’s por caso de creación de fotos explícitas de alumnas con IA: “Siento que están protegiendo más a los agresores que a las víctimas”

El caso ocurrido en el colegio Saint George’s, en la comuna de Vitacura, ha significado un remezón no solo para la comunidad educativa, sino que además ha encendido la discusión sobre el acceso y uso de la Inteligencia Artificial, sobre todo en cuanto a los derechos de los menores. Esto luego de que un grupo de estudiantes del establecimiento usara IA para fabricar imágenes en donde se exhibía desnudas a compañeras de la Enseñanza Media, las cuales fueron posteriormente viralizadas. O sea, falsificaron imágenes pornográficas de menores de edad.

En conversación con José Antonio Neme en ‘Déjate Caer con Neme’, una apoderada del Saint George’s (quien prefirió mantener el anonimato) expresó su consternación por lo ocurrido, y denunció que el colegio no ha hecho lo suficiente para enfrentar la situación. La mujer, a quienes nos referimos como ‘Paula’, reveló que uno de los aspectos más perturbadores del caso fue el realismo de las imágenes alteradas:

“Si uno no conociera a estas niñas en persona, podrías pensar perfectamente que eran ellas. Era una imagen muy real. La foto de mi hija yo supe reconocer que no era ella, pero cualquier persona podría pensar que sí”.

Paula contó que seis alumnos del mismo curso y nivel que las compañeras afectadas confesaron estar detrás de estas imágenes generadas con IA. Acorde a la apoderada, su hija tiene que seguir conviviendo con dos de los autores confesos, que siguen asistiendo a clases.

La apoderada explicó que, pese a las peticiones de los padres de las alumnas afectadas de que los autores y difusores de estas imágenes fuesen expulsados del colegio, el establecimiento finalmente tomó otra determinación:

“Se decidió una cancelación de matrícula para los autores, y otros quedaron con condicionalidad. Nosotros pedimos que fuese realmente una expulsión, porque la cancelación se aplica al año siguiente. O sea, nuestras hijas tienen que convivir con estos compañeros todo el año… Los padres de los afectados apelaron y el colegio bajó la cancelación de matrícula a condicionalidad”.

Ante la duda de Neme de si obligar a las niñas a ir a clases con estos alumnos constituye ‘violencia psicológica’, Paula acotó:

“Al parecer no lo consideran así. Ellos (el colegio) dice que actuaron según el reglamento interno. Pero no es tan así, porque aquí hay una falta… No estuvieron suspendidos ni un solo día de clases”.

Paula acusó que la directiva del Saint George’s ya ni siquiera los recibe y dan la situación por superada, lo que obligó a los apoderados a tomar medidas más drásticas.

“El colegio ya ni siquiera nos recibe. Por eso optamos por la denuncia ante la justicia. La rectoría dice que el tema está resuelto y que actuaron según el reglamento”.

Ante esto, reflexiona:

“Siento que están protegiendo más a los agresores que a las víctimas, y eso es muy doloroso… No tengo respuesta (sobre por qué decidieron esto). Es una decepción muy grande. La verdad es que estas niñitas, incluyendo mi hija, lo han pasado pésimo. Se han encontrado con personas fuera del colegio que les dicen ‘tú eres la de la foto’. No se lo deseo a nadie. Nos sentimos súper dejados de lado”.

Por supuesto, lo que más lamenta Paula es el efecto que esto ha tenido en las niñas:

“Mi hija está muy angustiada, con problemas para dormir”.