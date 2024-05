Dennis Miller de la Mutual de Seguridad por incendio en Vitacura: “Uno siempre debería invertir en seguridad”

En entrevista con ‘Déjate caer con Neme’, el prevencionista de riesgos de la Mutual de Seguridad, Dennis Miller, se refirió al incendio que afectó la casa de la actriz Mariana Derderián en Vitacura

Consultado por si a partir de este caso uno puede sacar lecciones para evitar futuros accidentes eléctricos con las estufas o alargadores, Miller comentó que “todos tenemos calefacción y cada una tiene sus medidas de prevención”, agregando que el uso adecuado de estos artefactos es: “Calentar la habitación y después apagarlo, porque este se va a sobrecalentar y es un potencial peligro. La recomendación es hacerle mantención, ya que o si no, es inevitable que algo sucederá”.

En ese sentido, sostuvo que no se pueden dejar solas a las estufas, “siempre hay que estar vigilando y que todo esté a la vista. No me puedo quedar con la estufa prendida, aunque uno esté cómodo, porque es peligroso”.

Tras esto, subrayó que es primordial “hacer un plan de emergencia en caso de cualquier terremoto, incendio, etc. Uno siempre debería invertir un poco en seguridad”.

Para culminar, agradeció la conversación y dejó “la invitación para que las personas aprendan cómo evitar accidentes, consulten y busquen sobre los planes de emergencia en un domicilio”.