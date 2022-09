Jimmy Fallon: La broma sobre el presidente Boric que causó furor en redes

Jimmy Fallon no perdió su oportunidad, y se rió de los líderes mundiales que participan de la Asamblea General de la ONU, incluyendo a Gabriel Boric.

La Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos, ha marcado la agenda internacional este semana y se ha llevado todas las miradas del mundo.

Debido a la gran asistencia de líderes mundiales, el comediante Jimmy Fallon, conductor del programa “The Tonight Show” aprovechó de bromear sobre la contingencia, y especialmente sobre las fotos de los diferentes presidentes y primeros ministros que asistieron a la reunión de Naciones Unidas.

Las víctimas fueron los presidentes de Portugal, Corea del Sur, el primer ministro de Finlandia, el presidente de Brasil, el primer ministro de Alemania, el presidente Biden y nuestro presidente, Gabriel Boric.

En el caso del mandatario chileno, Jimmy Fallon bromeó diciendo. “A continuación, el Presidente de Chile que hablará sobre verse más como el presidente de la línea de cruceros Royal Caribbean“, afirmó.

The UN Leaders’ speeches this year are a bit unconventional. #UNGA #FallonTonight pic.twitter.com/Lazxotrax0

— The Tonight Show (@FallonTonight) September 21, 2022