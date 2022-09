“Lo encontré chistoso y hasta un honor”: Presidente Boric responde a broma de Jimmy Fallon

El jefe de Estado se tomó con humor la broma del humorista norteamericano.

El presidente Gabriel Boric se tomó con humor la broma que hizo el famoso comediante Jimmy Fallon en su programa “The Tonight Show”.

Desde el martes 20 de septiembre, el presidente Gabriel Boric se encuentra en Nueva York, Estados Unidos, participando de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). En ese contexto, además aprovechó de tener varias reuniones bilaterales con los diferentes líderes mundiales, además de participar en foros y conversaciones.

Debido a esto, el famoso comediante Jimmy Fallon, quien es uno de los rostros más importantes de la televisión estadounidense, comenzó a hacer bromas sobre las fotos de las autoridades que participaron en la Asamblea de las Naciones Unidas

Los presidentes de Portugal, Corea del Sur, el primer ministro de Finlandia, el presidente de Brasil, el primer ministro de Alemania, el presidente Biden y nuestro presidente, Gabriel Boric, fueron víctima de sus bromas.

En el caso de Boric, Fallon bromeó diciendo: “A continuación, el Presidente de Chile que hablará sobre verse más como el presidente de la línea de cruceros Royal Caribbean“, afirmó.

The UN Leaders’ speeches this year are a bit unconventional. #UNGA #FallonTonight pic.twitter.com/Lazxotrax0

— The Tonight Show (@FallonTonight) September 21, 2022