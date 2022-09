Tendencias ‘Succession’, ‘Ted Lasso’, ‘The White Lotus’ y Zendaya triunfan en los Emmys 2022 Los Emmys 2022 volvieron a la presencialidad para premiar a lo mejor de la televisión del último año, y los galardonados resultaron ser una mezcla entre viejos favoritos y nuevos contrincantes. ‘Succession’ nuevamente consolidó su lugar como la serie del momento, quedándose con el premio ‘Mejor Serie Dramática’, además de un bienvenido reconocimiento a Matthew MacFadyen en ‘Mejor Actor de Reparto de Drama’ por su encarnación del escurridizo Tom Wambsgans, el personaje que, tras confrontar el abismo, supo jugar mejor sus fichas en la implacable tercera temporada de la producción de HBO. La categoría de Drama no fue exclusiva para ‘Succession’, eso sí. Zendaya volvió a anotar una victoria en ‘Mejor Actriz de Drama’ por su rol en ‘Euphoria’, mientras que ‘El Juego Del Calamar’ golpeó la mesa al ganar el trofeo de ‘Mejor Actor Principal de Drama’ para su protagonista Lee Jung-jae, quien además hizo historia al convertirse en el primer intérprete asiático en ganar en esa categoría. Por otro lado, la comedia de Apple TV Plus ‘Ted Lasso’ volvió a arrasar en la mayoría de las categorías de Comedia, quedándose con los trofeos para ‘Mejor Actor Principal de Comedia’ y ‘Mejor Actor Secundario de Comedia’ para Jason Sudeikis y Brett Goldstein, respectivamente. Por su parte, la debutante ‘Abbott Elementary’ anotó un sorpresivo triunfo en ‘Mejor Actriz Secundaria de Comedia’ para Sheryl Lee Ralph, mientras que Jean Smart volvió a ser reconocida por su rol protagónico en ‘Hacks’. Más allá de eso, pocas sorpresas: ‘The White Lotus’ arrasó en la categoría de Miniserie (salvo triunfos para Amanda Seyfried por ‘The Dropout’ y Michael Keaton por ‘Dopesick’). Por su parte, ‘Better Call Saul’ volvió a irse con las manos vacías, pese a que algunos cruzábamos sus dedos por que la primera mitad de su ciclo final le valiera el reconocimiento que merece (todavía puede competir con la segunda parte de su última temporada en los Emmys del próximo año). Puedes ver la lista completa de ganadores aquí abajo: (Y si te preguntas dónde puedes ver estas series, te contamos aquí) Mejor serie dramática Better Call Saul

Euphoria

Ozark

Severance

Squid Game

Stranger Things

Succession

Yellowjackets Mejor serie de comedia Abbott Elementary

Barry

Curb Your Enthusiasm

Hacks

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders In the Building

Ted Lasso

What We Do In The Shadows Mejor miniserie Dopesick

The Dropout

Inventing Anna

Pam & Tommy

The White Lotus Mejor actor principal en una serie dramática Brian Cox, (Succession)

Lee Jung-jae (Squid Game)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Adam Scott (Severance)

Jeremy Strong (Succession) Mejor actriz principal en una serie dramática Jodie Comer (Killing Eve)

Laura Linney (Ozark)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Sandra Oh (Killing Eve)

Reese Witherspoon (The Morning Show)

Zendaya (Euphoria) Mejor actor de reparto en una serie dramática Nicholas Braun (Succession)

Billy Crudup (The Morning Show)

Kieran Culkin (Succession)

Park Hae-soo (Squid Game)

Matthew Macfadyen (Succession)

John Turturro, (Severance)

Christopher Walken (Severance)

Oh Yeong-su (Squid Game) Mejor actriz de reparto en una serie dramática Patricia Arquette (Severance)

Julia Garner (Ozark)

Jung Ho-yeon (Squid Game)

Christina Ricci (Yellowjackets)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron (Succession)

Sarah Snook (Succession)

Sydney Sweeney (Euphoria) Mejor actor principal en una serie de comedia Donald Glover (Atlanta)

Bill Hader (Barry)

Nicholas Hoult (The Great)

Martin Short (Only Murders In the Building)

Steve Martin (Only Murders In the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso) Mejor actriz principal en una serie de comedia Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Kaley Cuoco (The Flight Attendant)

Elle Fanning (The Great)

Issa Rae (Insecure)

Jean Smart (Hacks) Mejor actor de reparto en una serie de comedia Anthony Carrigan (Barry)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Toheeb Jimoh (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Tony Shalhoub (The Marvelous Mrs. Maisel)

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Bowen Yang (Saturday Night Live) Mejor actriz de reparto en una serie de comedia Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel)

Hannah Einbinder (Hacks)

Janelle James (Abbott Elementary)

Kate McKinnon (Saturday Night Live)

Sarah Niles (Ted Lasso)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso) Mejor actor principal en una miniserie o película para televisión Colin Firth (The Staircase)

Andrew Garfield (Under the Banner of Heaven)

Oscar Isaac (Scenes From a Marriage)

Michael Keaton (Dopesick)

Himesh Patel (Station Eleven)

Sebastian Stan (Pam & Tommy) Mejor actriz principal en una miniserie o película para televisión Toni Collette (The Staircase)

Julia Garner (Inventing Anna)

Lily James (Pam & Tommy)

Sarah Paulson (American Crime Story)

Margaret Qualley (MAID)

Amanda Seyfried (The Dropout) Mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión Murray Bartlett (The White Lotus)

Jake Lacy (The White Lotus)

Will Poulter (Dopesick)

Seth Rogen (Pam & Tommy)

Peter Sarsgaard (Dopesick)

Michael Stuhlbarg (Dopesick)

Steve Zahn (The White Lotus) Mejor actriz de reparto principal en una miniserie o película para televisión Connie Britton (The White Lotus)

Jennifer Coolidge (The White Lotus)

Alexandra Daddario (The White Lotus)

Kaitlyn Dever (Dopesick)

Natasha Rothwell (The White Lotus)

Mare Winningham (Dopesick) Mejor dirección en una serie limitada Dopesick — Danny Strong

The Dropout — Michael Showalter

The Dropout — Francesca Gregorini

MAID — John Wells

Station Eleven — Hiro Murai

The White Lotus — Mike White Mejor guión en una serie limitada Dopesick — Danny Strong

The Dropout — Elizabeth Meriwether

Impeachment: American Crime Story — Sarah Burgess

MAID — Molly Smith Metzler

Station Eleven — Patrick Somerville

The White Lotus — Mike White Mejor dirección en una serie drama Ozark — Jason Bateman

Severance — Ben Stiller

Squid Game — Hwang Dong-hyuk

Succession — Mark Mylod

Succession — Cathy Yan

Succession — Lorene Scafaria

Yellowjackets — Karyn Kusama Mejor guión en una serie drama Better Call Saul — Thomas Schnauz

Ozark — Chris Mundy

Severance — Dan Erickson

Squid Game — Hwang Dong-hyuk

Succession — Jesse Armstrong

Yellowjackets — Jonathan Lisco, Ashley Lyle, Bart Nickerson Mejor dirección en una serie comedia Atlanta — Hiro Murai

Barry — Directed by Bill Hader

Hacks — Lucia Aniello

The Ms. Pat Show — Mary Lou Belli

Only Murders In The Building — Cherien Dabis

Only Murders In The Building — Jamie Babbit

Ted Lasso — MJ Delaney Mejor guión en una serie comedia Abbott Elementary — Quinta Brunson

Barry — Duffy Boudreau

Barry — Alec Berg, Bill Hader

Hacks — Lucia Aniello, Paul W. Downs, Jen Statsky

Only Murders In The Building — Steve Martin, John Hoffman

Ted Lasso — Jane Becker

What We Do In The Shadows — Sarah Naftalis

What We Do In The Shadows — Stefani Robinson Mejor serie de telerrealidad/competencia The Amazing Race

Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls

Nailed It!

RuPaul’s Drag Race

Bravo Top Chef

The Voice Mejor programa de variedades Jimmy Kimmel Live!

The Daily Show with Trevor Noah

Last Week Tonight With John Oliver

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

