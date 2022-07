Emmys 2022: Dónde ver las series nominadas en Chile

Por Ignacio De La Maza

¿Viste la lista de nominados a los Emmys 2022? ¿No sabes dónde puedes ver estas series en Chile? Aquí te contamos dónde las encuentras y de qué va cada una:

¿De qué trata?

Spin-off/precuela de ‘Breaking Bad’ que sigue las primeras andanzas de Jimmy McGill (Bob Odenkirk), el abogado que se terminará convirtiendo en Saul Goodman, el defensor de los más despiadados criminales de Albuquerque. Una serie sobre corrupción moral y cómo lo mancha todo.

¿De qué trata?

Los jóvenes escolares más drogadictos e hipersexualizados del planeta tienen desventuras más drogadictas e hipersexzualizadas del planeta. ‘Euphoria’ es un triunfo estético por sobre todas las cosas, creando un imaginario de decadencia y nihilismo, anclado en la inesperadamente humanista interpretación de Zendaya.

¿De qué trata?

Un matrimonio acaudalado debe montar una peligrosa operación de lavado de dinero para un cartel de drogas en medio del Estados Unidos rural. Jason Bateman (‘Arrested Development’) consolida su transición al drama y la serie trasciende sus comparaciones con ‘Breaking Bad’.

¿De qué trata?

En un mundo en donde puedes ‘separar’ (literalmente) tu consciencia entre tu trabajo y tu tiempo libre, los trabajadores de una misteriosa compañía comienzan a sospechar que sus empleadores tienen intenciones siniestras. Una serie tensa y claustrofóbica, de las mejores producciones nuevas del año.

¿De qué trata?

Personas desesperadas por sus penurias económicas compiten en un mortal juego con la esperanza de ganar un millonario premio. Una sátira furiosa y violenta que se tomó al mundo por sorpresa y demostró que Corea del Sur tiene dominio sobre la cultura pop moderna.

¿De qué trata?

En un pueblo en donde suceden cosas extrañas, un grupo de niños y su amiga con superpoderes psíquicos deben constantemente salvar al mundo de las fuerzas del mal. A estas alturas, ya sabes si ‘Stranger Things’ es lo tuyo o no.

¿De qué trata?

Luego de que su cruel y poderoso padre sufriera un ataque cardíaco, los hijos del magnate comienzan a competir de forma despiadada por quién será el que herede su imperio mediático cuando muera. Nada que decir, la mejor serie de la modernidad.

¿De qué trata?

Un grupo de mujeres debe vivir con los horrores que sufrieron en su juventud, luego de que el avión que transportaba a su equipo de fútbol se estrellara y las dejara sobreviviendo en mitad de la nada. Una serie macabra llena de giros dramáticos y oscuros secretos, sin duda uno de los dramas más intrigantes de la temporada.

¿De qué trata?

Un falso documental que sigue las desventuras de los profesores de la escuela titular, un establecimiento público de estudiantes principalmente afroamericanos, plagado con problemas de falta de fondos y negligencia. Una de las comedias más aclamadas de la nueva temporada.

¿De qué trata?

Un sicario deprimido decide escapar de su pasado y tratar de reinventarse como actor en Hollywood, pero frecuentemente se ve arrastrado de vuelta a una vida de violencia. No se dejen engañar por el título ‘comedia’: ‘Barry’ es una serie aterradora y negra como la noche, pero también una de las más ingeniosas, mejor dirigidas y más atrevidas de la actualidad.

¿De qué trata?

Una versión ficcionada de Larry David, cocreador de la serie ‘Seinfeld’ y gruñón profesional. Una verdadera institución de la comedia a estas alturas, ‘Curb Your Enthusiasm’ lleva 20 años al aire y no da señales de parar.

¿De qué trata?

Una joven comediante ‘cancelada’ por sus tweets problemáticos y una vieja leyenda del humor que ha pasado de moda unen fuerzas para intentar volver a la gloria. Detrás de su humor ácido, ‘Hacks’ es una comedia dulce sobre dos mujeres imperfectas que encuentran un apoyo inesperado en la otra, y de paso es quizás la más ‘chistosa’ de toda esta lista.

¿De qué trata?

Una joven ama de casa judía intenta emprender una carrera en la comedia en la antagónica escena del stand-up en los años 50 y 60. La prensa no ha sido muy amable con la más reciente t

“Only Murders in the Building” (Star Plus)

¿De qué trata?

Cuando un vecino muere de forma misteriosa en su edificio, dos hombres ancianos con un pasado en la industria del espectáculo (Steve Martin y Martin Short) y una joven con una relación secreta con el fallecido (Selena Gomez) unen fuerzas para armar un podcast de true crime que busca dar con la verdad de lo sucedido. Encantadora, liviana y bien actuada, una sorpresa agradable.

¿De qué trata?

Un entrenador de fútbol americano llega a Inglaterra para dirigir a un equipo de fútbol de verdad, ganándose a los escépticos mediante la demostración de infinita decencia. Su segunda temporada palideció en comparación a la primera, pero ‘Ted Lasso’ sigue siendo un bálsamo de optimismo en un mundo negro.