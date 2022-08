Olivia Newton-John: Así fue su legendario paso por el Festival de Viña 2017

El mundo del espectáculo y su fanaticada se encuentran de luto tras el comunicado que confirmó la muerte de la querida artista Olivia Newton-John, una noticia que los admiradores chilenos han recibido con tristeza, al recordar el paso de la cantante por el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en 2017, su última visita a nuestro país.

La australiana llegó el 23 de febrero con la misión de abrir el telón del evento en su cuarta noche de transmisión, donde replicó el mismo show de Las Vegas; Summer Nights. De acuerdo a Olivia, el único cambio que tuvo el espectáculo fue que el escenario de la Quinta era ”más grande y más divertido”.

Se trató de un show cautivante que se extendió por más de 1 hora y en donde hizo un repaso por su carrera musical, interpretando sus mejores baladas como ”Magic”, ”Summer Nights”, y por supuesto, el icónico hit ”You’re the one that I want”.

En la ocasión, a pesar de que Olivia admitió no conocer mucho sobre el evento, admitió que se sorprendió con la magnitud del evento. ”No me imaginé que sería tan grande, tan masivo, esperaba sentarme hoy frente a 10 personas”, dijo.

Para el cierre del show, la cantante ya había sido ovacionada múltiples veces por ”El monstruo”, siendo galardonada con gaviotas de plata y oro.

Durante su vida se dedicó a la actuación y la conocemos por su performance en películas como ”Grease”, ”Tal para cual” y ”Glee”, sin embargo jamás se alejó de su pasión como voz de una generación. Una personalidad que ciertamente será recordada para siempre.

Revive el show aquí: