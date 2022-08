A los 73 años falleció Olivia Newton-John

La información del fallecimiento Olivia Newton-John fue confirmada por su familia hace minutos en su cuenta de Facebook.

Tras una larga batalla contra el cáncer, que le fue diagnosticado hace más de 30 años, la cantante y actriz lamentablemente falleció esta jornada en su rancho en el sur de California esta mañana. Newton-John, según cuenta la familia, estaba “rodeada de familiares y amigos. Pedimos a todos que por favor respeten la privacidad de la familia durante este momento tan difícil”.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que cualquier donación se haga en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”, fueron algunas de las palabras de la familia de la estrella del mundo del espectáculo, que hoy partió de este mundo.

Su carrera como cantante comenzó con su primer disco “If Not For You’ en 1971, donde lanzó tres sencillos después para luego realizar un segundo álbum llamado “Let Me Be There”. En 1974, representó al Reino Unido en el Festival Eurovisión, quedando en el cuarto lugar. Su álbum ‘If You Love Me, Let Me Know’ en ese entonces ganó gran popularidad, donde incluso se afianzó en el primer lugar de Billboard.

En 1975, se fue a vivir a Estados Unidos, debido al gran éxito de su música, país donde se volvió una famosa cantante pop y country.

En 1978 llega a la pantalla grande por su famosa actuación como Sandy Olsson en la famosa cinta “Grease”, donde actuó a la par con John Travolta, interpretando ambos a una pareja que, tras un verano de amor, formalizan una relación que llevaron hasta el colegio.

Olivia Newton-John padeció de cáncer en tres oportunidades, la enfermedad que lamentablemente terminó con su vida.

Noticia en desarrollo…