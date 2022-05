Amber Heard: Cómo las redes convirtieron su acusación contra Johnny Depp en un circo

Ha pasado tanto en el juicio de Johnny Depp contra Amber Heard que es probable que ni te acuerdes en qué consiste la demanda. La fatídica decisión de transmitir el proceso en vivo ha permitido que los usuarios puedan compartir libremente registros de los testimonios en redes sociales, descontextualizando un caso que involucra múltiples formas de abuso y convirtiéndolo en un desfile de momentos virales y giros dramáticos. El resultado es que ‘Depp Vs Heard’ parece más una ficción de drama legal que un caso real que involucra a dos personas famosas que se acusan mutuamente de haberse hecho un daño horrible.

De forma preocupante, también se ha transformado en el avillanamiento público de una mujer que asegura haber sufrido abuso doméstico. No hay que navegar mucho en cualquier plataforma digital para encontrarse alguna cápsula del testimonio de la actriz en donde sus denuncias son transformadas en motivo de mofa y sospecha, en donde su rostro es el remate de algún un meme cruel, o en donde su penuria es ridiculizada y humillada. Usuarios sacan sus propias conclusiones y emiten sentencia en base a estos pequeños fragmentos, como si un video en Tiktok o en Instagram les diera la información necesaria para convertirse en expertos litigantes.

Depp vs Heard: Las razones tras el juicio

Recordemos de qué se trata todo esto: Todo empezó (en términos públicos) en el año 2016, cuando Amber Heard acusó a Johnny Depp de abusos físicos durante su proceso de divorcio del actor, con quien había contraído matrimonio en el 2015 tras haber empezado una relación tres años antes. Heard denunció que Depp la había golpeado en numerosas ocasiones durante este período, generalmente bajo los efectos del alcohol o las drogas. El intérprete negó estas acusaciones, y aseguró a través de sus abogados que Heard estaba buscando conseguir una compensación monetaria. Eventualmente, la actriz de ‘Aquaman’ dio pie atrás a sus intentos por conseguir una orden de restricción contra Depp, y ambos llegaron a un acuerdo, emitiendo un comunicado conjunto en donde decían: “Nuestra relación fue apasionada e intensa, y a ratos volátil, pero siempre definida por el amor. Ninguna de las partes ha hecho declaraciones falsas por motivos económicos. Nunca hubo intención de violencia física o emocional”.

El divorcio se concretó en el 2017, y por un tiempo pareció que la situación quedaría ahí. El punto de inflexión vino en el 2018, cuando Amber Heard escribió una editorial para el Washington Post en donde afirmaba ser una víctima del abuso: “Me convertí en una figura pública del abuso doméstico, y sentí la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que alzan la voz”. Si bien Depp no era mencionado directamente en el texto, el actor se sintió personalmente aludido, y en el 2019 presentó una demanda por 50 millones de dólares contra Heard por presunta difamación.

En el 2020 se filtró un audio que registraba a Depp y Heard, aparentemente en terapia de parejas, en donde el actriz admitía haber golpeado a su marido en múltiples ocasiones, pero Depp parecía admitir que las agresiones eran mutuas: “Me fui (de la casa) anoche. Te juro que no soportaba la idea de seguir con el abuso físico entre nosotros”. Algunos fans tomaron este audio como prueba de que era Heard la responsable de la violencia durante su matrimonio con Depp, pero otros vieron en éste la evidencia de que la relación fue tóxica por ambas partes.

Posteriormente, antiguas parejas de Johnny Depp salieron a defender el actor, incluyendo la actriz Winona Ryder y la cantante Vanessa Paradis, sentenciando que nunca hubo ningún tipo de violencia doméstica durante sus relaciones con él.

En el mismo 2020, Depp demandó al diario británico The Sun por ‘injurias’, al haberse referido a él en un artículo del 2018 como un ‘golpeador de esposas’. La justicia inglesa falló en su contra, determinando que el periódico estaba en lo correcto al usar ese término para describir al actor. Múltiples intentos de Depp por apelar a ese fallo han fracasado. Posteriormente, el intérprete fue despedido de la saga ‘Animales Fantásticos’, el spin-off de ‘Harry Potter’.

Durante el 2021, Amber Heard presentó una contrademanda contra el libelo de Depp, pidiendo 100 millones de dólares en compensación. Es ese proceso el que los llevó a juicio en el estado de Virginia en abril del 2022, primera vez que se enfrentaban directamente en corte desde su divorcio.

En esa instancia, los abogados de Johnny Depp argumentan que Heard mintió deliberadamente sobre sus supuestas agresiones con intención de ‘destruirlo’ tras su divorcio. Depp afirmó que las acusaciones de su ex señora le causaron pérdidas millonarias, incluyendo su despido de sagas lucrativas como ‘Piratas del Caribe’ y la mencionada ‘Animales Fantásticos’. Heard y sus abogados, por su parte, aseveran que las maniobras de Depp responden a una campaña para desprestigiarla y sembrar dudas sobre el testimonio de una víctima de abusos reiterados.

Las redes vs Amber Heard

Después de un largo proceso, en donde tanto Amber Heard como Johnny Depp hicieron acusaciones cruzadas sobre los presuntos abusos que el otro habría cometido durante su matrimonio, el jurado entró en etapa de deliberación, y entregarán su veredicto este 31 de mayo.

Sin embargo, como han apuntado medios como Vanity Fair y NBC, Depp ya ganó, al menos en la corte de la opinión pública. No solo porque tuvo la posibilidad de dar su testimonio de manera televisada, en donde pintó a Heard como una figura violenta e impredecible que lo sometió a toda clase de abusos, incluyendo presuntas ocasiones en donde lo habría atacado quemándole un cigarro en la cara o cercenándole un dedo con una botella de vidrio.

También ganó porque logró que un puñado no menor de fanáticos en las redes sociales trabajara día y noche para amplificar la visión de Depp y posicionar a Heard como una figura embustera y manipuladora, apuntando a cada inconsistencia en su versión de los hechos y ridiculizando desde sus expresiones faciales hasta su testimonio. Como dijo el New York Times, los fans de Depp convirtieron la exitosa plataforma TikTok en una ‘máquina del odio’ contra Amber Heard. Por como funciona el algoritmo en el mundo digital, incluso aquellos que no interactuaron jamás con los múltiples virales en contra de la actriz vieron cómo en sus ‘sugeridos’ aparecían múltiples registros ridiculizándola, impulsando una tesis en la imaginación colectiva de que Heard es la villana incluso antes de un veredicto. Como dice el mismo artículo del NYT: “Yo no seguí el jucio de difamación entre Johnny Depp y Amber Heard. Me siguió a mi”.

Durante su testimonio en el juicio, Heard no solo reiteró que Depp si la agredió físicamente en múltiples ocasiones, sino que además durante todo el proceso ha recibido gráficas amenazas de muerte por parte de los fanáticos obsesivos de Depp. Al final de su declaración, aseveró: “Solo quiero que Johnny me deje en paz”.

Lo único que se sabe sobre este caso es que realmente no sabemos nada. No sabemos si Johnny Depp es un abusador o víctima de un complot en su contra. No sabemos si Amber Heard sufrió abusos horribles por parte de su marido, o si falseó información para hacerle daño. No sabemos si los dos eran personas volátiles que se atacaron físicamente durante toda su relación. Y no nos corresponde saber. Pero la forma en la que la comunidad de Internet se alió rápidamente con un hombre famoso mientras se destinó tiempo y recursos a hacer que su denunciante se viese como una desquiciada, incluso existiendo la posibilidad de que efectivamente sea una sobreviviente de abuso doméstico. La verdad tendrá que determinarla la justicia, pero la forma en la que este juicio se convirtió en un circo sienta un precedente complejo para futuros casos de mujeres que quieran alzar la voz contra sus presuntos atormentadores.

Como dice MSNBC: “En este juicio perdimos todos”.