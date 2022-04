Johnny Depp: El estremecedor testimonio del actor en su juicio contra Amber Heard

Tras más de 4 años de acusaciones cruzadas, Johnny Depp y Amber Heard se ven las caras en el tribunal. Ambos actores se encuentran enfrentados en un juicio por difamación en donde Depp acusa a Heard, su ex esposa, de haber mentido sobre su presunto pasado abusivo en la relación. En este contexto fue que el protagonista de ‘Piratas Del Caribe’ se subió al estrado para dar su testimonio, uno que estuvo marcado de fuertes acusaciones contra Heard.

Durante su declaración ante el tribunal de Fairfax, Virginia (EEUU), Johnny Depp afirmó que ‘nunca he golpeado a una mujer en mi vida’, y acusó a Heard de haberlo agredido físicamente de forma constante durante su relación, atacándolo con golpes y bofetadas en cada discusión. Con respecto a por qué no terminó con el matrimonio cuando la situación se volvió tóxica, el intérprete citó el caso de sus padres, una relación que estuvo también marcada por el abuso: “Recuerdo que cuando mi padre dejó a mi madre, ella tuvo su primer intento de suicidio… Me quedé porque no quería fallar. No quería lastimar a nadie. Especialmente a Heard. No quería romperle el corazón”.

Depp también aseguró que intentó alejarse de Amber Heard en numerosas ocasiones, pero que su por entonces señora no se lo tomaba bien: “Ella lloraba y gritaba: ‘sabes que no puedo vivir sin ti’. A veces, cuando iba a mi otra casa, ella aparecía gritando a las 4 o 5 de la mañana. Era incontrolable”.

Dedos cortados y quemaduras de cigarro

En uno de los pasajes más comentados del testimonio del actor, Johnny Depp recordó una pelea con Heard en donde, según él, terminó con un dedo cercenado y con la actriz apagándole un cigarro en la cara. Aparentemente la situación ocurrió en Australia durante el 2015, cuando Heard se habría enfurecido por un acuerdo post-nupcial que buscaban los abogados de Deep, lo que provocó que le arrojara una botella de vodka al actor que le estalló en la mano:

“Lo que sentí fue calor. Sentí como si algo estuviera goteando por mi mano y luego miré hacia abajo y me di cuenta de que la punta de mi dedo había sido cortada. Estaba mirando directamente a mi hueso que sobresalía. La sangre estaba brotando y en ese momento entré en una especie de… no sé cómo se siente un ataque de nervios, pero eso es probablemente lo más cerca que he estado. Nada tenía sentido. Sabía en mi mente y en mi corazón que esto no era vida. Esto no es vida. Nadie debería tener que pasar por esto”.

Al mostrar los registros médicos y el testimonio de un doctor que respaldaban las consecuencias de este altercado, Depp agregó:

“Veo un detalle que había olvidado. La señorita Heard había cogido mi cigarrillo del cenicero y me lo había apagado en la cara”.

Visiblemente incómodo, Depp también recordó la ocasión en la que Heard dejó excremento humano en su cama después de otra agitada discusión. En estos relatos, el actor insistió en que jamás levantó la mano contra su ex pareja.

Johnny Depp busca que Amber Heard lo compense con 50 millones de dólares por difamación, luego de que ella escribiera un artículo en el Washington Post durante el 2018 en donde relataba su experiencia con el abuso doméstico y sugería fuertemente que fue Depp el perpetuador de estas agresiones. Heard, por su parte, está contrademandando al intérprete, aseverando en una nota antes del juicio:

“Nunca lo nombré (a Depp), sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya pueda seguir adelante y también Johnny”.

Desde que Heard acusó a Depp públicamente como un abusador, el actor ha perdido numerosos roles en Hollywood (incluyendo el papel antagónico en la saga ‘Animales Fantásticos’ y futuras entregas de ‘Piratas Del Caribe’), mientras que una corte en Gran Bretaña ya lo condenó como un ‘golpeador de mujeres’.