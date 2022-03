Macbeth: Por qué dicen que la obra de Shakespeare tuvo que ver en el incidente entre Will Smith y Chris Rock en los Oscar

Los Oscars 2022 serán recordados por la eternidad como los premios en donde Will Smith le dio una bofetada a Chris Rock y opacó todo lo demás que estaba pasando. Es casi imposible hablar de otra cosa, que en ciertos puntos es algo que le conviene a la ceremonia (¿Qué fue eso de hacer un ‘In Memoriam’ bailado? Y no me hagan empezar con el haber cortado 8 categorías de la transmisión especial), y en otros es simplemente lamentable (debiésemos estar hablando de Ariana DeBose, la primera mujer abiertamente queer en ganar un Oscar de actuación, o de Troy Kotsur, tan solo la segunda persona sorda en lograr lo mismo). Pero quizás, solo quizás, todo el incidente nos haga hablar también de ‘Macbeth’.

No específicamente de la adaptación de Joel Coen nominada a ‘Mejor Fotografía’ (aunque deberíamos, porque es una gran película), sino que de la obra en sí, escrita por William Shakespeare e interpretada por primera vez en 1606. Y es que las redes sociales apuntaron rápidamente que ‘Macbeth’ tendría algo que ver (medio en broma, medio en serio) con el escándalo entre Smith y Rock.

¿Por qué? En el mundo del teatro se cree que el nombre de la obra está embrujado. Acorde a la leyenda, Shakespeare utilizó hechizos reales en el libreto original, lo que desató la ira de brujas que hechizaron a la producción hasta el fin de los tiempos. Según dice el mito asociado, mala suerte y ruina caerán en cualquier persona que diga el nombre de ‘Macbeth’ dentro de un teatro y en voz alta. Por eso mismo, en la industria de las tablas es común que los intérpretes se refieran a ‘Macbeth’ como ‘la obra escocesa’. para así evitar exclamar el título fuera de la puesta en escena.

Por supuesto, múltiples usuarios notaron que, solo minutos antes de que Will Smith le propinara un golpe que cambió el destino de los Oscar, Chris Rock dijo en el escenario del Dolby Theatre que había amado a Denzel Washington en ‘The Tragedy Of Macbeth‘, pronunciando el nombre de la obra en voz alta.

Eso llevó a que personas de dedos rápidos incluso modificaran el artículo de Wikipedia de la obra, usando el incidente en los premios de la Academia como una prueba más de la veracidad de la maldición.

The devil works hard but the updater of the Macbeth Wikipedia page works harder pic.twitter.com/c7QaLTS7So — hannah strong (@thethirdhan) March 28, 2022



Por supuesto, ‘Los Simpson’ ya lo habían explicado, con la ayuda de Sir Ian McKellen.