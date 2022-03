Los memes que dejó el violento escándalo de Will Smith en los Oscar

Es poco probable que dejemos de hablar de la ‘situación’ de Will Smith en los Oscar. Y es que no todos los días ves una salida de libreto que implique violencia física durante la transmisión en vivo de ‘la noche más grande del cine’. El golpe que le propinó Smith al humorista Chris Rock por burlarse de la alopecia de su esposa Jada Pinkett-Smith es uno de los momentos televisivos más tensos que hayan ocurrido dentro de la industria del entretenimiento, uno que probablemente traerá consecuencias insospechadas y que ya opacó una de las ceremonias del Oscar más incómodas que se tengan en el recuerdo.

Claro, también dejó memes. Y es que las redes sociales tienden a reaccionar a las situaciones tensas con sentido del humor, casi como un mecanismo de defensa. De seguro muchos espectadores no esperaban que ver los Oscars les significara un sentimiento de profunda incomodidad un domingo en la noche, pero aquí estamos. Puedes ver algunas de las reacciones aquí abajo:

men will literally win an oscar for best actor before going to therapy

— Law Boy, Esq. (@The_Law_Boy) March 28, 2022