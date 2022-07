Emmys 2022: Las series que competirán por el premio más grande de la TV

La academia de los Emmys reveló la lista de series que, bajo su juicio, constituyen lo mejor que ha ofrecido la TV durante el último año. Y bueno, la temporada 2021-2022 ha estado recargada de grandes producciones televisivas, incluyendo nuevas promesas y el retorno de varios favoritos.

Ahora ¿Quién tendrá mayores posibilidades de quedarse con los galardones máximos en la ceremonia del próximo 12 de septiembre? Se podría asumir que en Drama reinará ‘Succession’, cuya tercera temporada la consolidó como una tragicomedia shakespeariana de proporciones búblicas. O quizás será por fin el turno de ‘Better Call Saul’, que en el arranque de su última temporada dejó en claro que es mucho más que el spin-off de ‘Breaking Bad’. Quizás le tocará a ‘Severance’, un inesperado hit de Apple TV Plus que fue capaz de generar intriga como pocas series nuevas de este año.

En comedia parecería que la pelea principal estará entre ‘Ted Lasso’, la actual campeona de la categoría, y la reciente ‘Only Murders In The Building’, que cautivó en pandemia por su combinación entre humor y misterio. Sin embargo, no hay que descartar el arrastre de ‘Barry’, la furiosa sátira hollywoodense de HBO que en su tercer ciclo trascendió la categoría de ‘comedia’ y a cambio se convirtió en algo negro y siniestro.

Yerko Salgado y Matías De La Maza analizaron las nominaciones en ‘Quién Lo Diría’.