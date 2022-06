Recomendados Infinita: ‘Top Gun: Maverick’, una nueva película de culto y opciones para ver en streaming

Se viene un fin de semana largo para los más afortunados. Para los no tan suertudos, el lunes será una pequeña interrupción al descanso, pero a cambio el martes se vuelve a contar con el día libre. Ante eso, la eterna duda vuelve a asomarse ¿Qué ver?

Por fortuna tanto la cartelera de cine como los servicios de streaming están bien equipados para mantenerte ocupado en los tiempos en que no estés celebrando el Día Del Padre. Matías De La Maza y Yerko Salgado te recomiendan 4 producciones para que tengas harto con lo que ponerte al día (cuando quieras, no somos tus jefes).

‘Top Gun: Maverick’ (actualmente en cartelera)

A riesgo de sonar como disco rayado ¿Vieron ‘Top Gun: Maverick’? Es realmente un pequeño milagro. En una época en donde los blockbusters de la gran pantalla se han vuelto cada vez más planos, predecibles y faltos de ingenio (¡Hola Marvel!) llega una película que no considera que entretenimiento y visión artística son conceptos incluyentes. De la mano de Tom Cruise, un hombre que parece estar empeñado en proteger al cine como una experiencia única y emocionante, llega esta secuela que no solo supera a la ‘Top Gun’ original (1986) en todo sentido, sino que además ofrece uno de los espectáculos cinematográficos más impresionantes que se hayan visto desde ‘Mad Max: Fury Road’. Las escenas aéreas son simplemente para quedar sin aliento, grabadas con efectos visuales prácticos y colocando a los actores en genuinas cabinas de aviones de combate a miles de metro de altura. Sin embargo lo que más hace especial a ‘Top Gun: Maverick’ es su convicción old school de que incluso los momentos más impresionantes deben estar anclados en dramas humanos, y la película tiene suficiente corazoncito, nostalgia y perspectiva como para hacerte temblar la pera (cuando no está dejándote la boca en el piso). De esas cintas que uno pensaba que ya no se hacían.

‘Cha Cha Real Smooth’ (Apple TV Plus)

Siguiendo los pasos de ‘Coda’, ‘Cha Cha Real Smooth’ partió ganándose el premio del público en el más reciente festival de Sundance para luego conquistar los corazones de los espectadores en un servicio de streaming. La historia, escrita, dirigida y protagonizada por el talentoso Cooper Raiff, sigue a un millennial (¿O es centennial a estas alturas?), perdido en la vida tras graduarse de la universidad, quien consigue trabajo como animador de bar y bat-mitzvahs. En ese contexto conoce a una madre (Dakota Johnson) y su hija autista (Vanessa Burghardt), con quienes entabla una amistad que terminará enseñándole a todos algunas lecciones de vida. Equilibrando comedia, drama, y mucho espíritu, ‘Cha Cha Real Smooth’ te hace imposible resistirte.

‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo (actualmente en cartelera)

Considerada por múltiples medios anglosajones como la mejor película de este 2022, ‘Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo’ es la clase de aventura desquiciada que hace que ‘Dr. Strange En El Multiverso De La Locura’ se vea como alpargata vieja. Al igual que ese hit de Marvel, la cinta aborda el concepto de ‘multiverso’, pero a diferencia de la película de Benedict Cumberbatch, aquí lo hacen con un nivel de imaginación casi anarquista. La premisa es simple: Una mujer (Michelle Yeoh) está siendo auditada por el equivalente al Servicio de Impuestos Internos en Estados Unidos cuando descubre la posibilidad de conectar con universos paralelos, emprendiendo un viaje para evitar la destrucción de todas las realidades. Con un sentido del humor negro y absurdista, ‘Todo En Todas Partes…’ realmente explora las oportunidades infinitas del multiverso, y su combinación de múltiples géneros, incluyendo ciencia ficción, artes marciales y animación, la hace uno de los ejercicios cinematográficos más lúdicos que se hayan visto en el último tiempo. Decir más sería arruinar sus sorpresas.

‘Breeders’ (Temporada 2, Star Plus)

Ya está en ‘Star Plus’ la segunda temporada de esta deliciosa comedia negra británica, que sigue a una pareja de padres cuya vida doméstica es frecuentemente una pesadilla, mientras intentan hacer lo mejor para criar a sus caóticos hijos. Protagonizada por Martin Freeman (‘Sherlock’, ‘Fargo’), quien basó la serie en sus propias experiencias de paternidad, ‘Breeders’ combina un humor negro punzante y extremadamente británico con momentos de dolorosa humanidad. En el hemisferio norte ya están estrenando su tercer ciclo, pero aquí podemos hacer hora mientras vemos la temporada 2.