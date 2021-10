Octubre del terror: Las mejores películas de horror en HBO Max

Por Ignacio De La Maza

Ya hemos hablado de esto: Octubre es para ver películas de terror. Si no estamos de acuerdo, no podemos ser amigos. De hecho, probablemente seamos enemigos mortales. Yo no hago las reglas, así es como es la cosa.

En fin, para los que sí son amigos: He aquí una lista de cosas escalofriantes (y buenas) para ver en HBO Max.

PD: Intenté enfocarme en cintas menos visibilizadas (se entiende que ‘El Resplandor’ y ‘Gremlins’ son clásicos, pero no necesitas que te diga eso)

Si quieres sentirte realmente nervioso: ¿Qué Pasó Con Baby Jane? (1962)

He aquí una película con 60 años de antigüedad capaz de ponerte los pelos de punta más que la mayoría de las contemporáneas. Bette Davis y Joan Crawford (que para esa época ya se odiaban abierta y públicamente) interpretan a dos hermanas ex actrices que comparten residencia en una vieja mansión hollywoodense, con una (Davis) en pleno estado psicótico que tortura psicológica y físicamente a la otra (Crawford). ‘¿Qué Pasó Con Baby Jane?’ es una cinta perversa, cuyos niveles de violencia mental y escénica llegan a sentirse como algo sucio, pero es esa misma valentía (y la entrega de sus dos protagonistas) la que hace de esta una producción de horror fundamental. Solo hay que tener paciencia y estómago para aguantar semejante crueldad.

Si quieres ver una de las películas más aterradoras de todos los tiempos: ‘The Evil Dead’ (1981)

Por alguna razón, ‘The Evil Dead’ se traduce al español como ‘El Despertar Del Diablo’ (SPOILER: No hay diablo en la película). En fin, eso no importa. Lo que sí importa es que ‘The Evil Dead’ es maligna en múltiples sentidos. Hecha con un presupuesto ínfimo por un cieneasta inexperto (el gran Sam Raimi) y actores debutantes (incluyendo el gran Bruce Campbell), la cinta aprovecha sus límites para crear algunas de las imágenes más grotescas que se hayan mostrado en pantalla. La trama es simple: Un grupo de amigos llega a una cabaña en medio de la nada para parrandear (craso error en cualquier película de terror) y accidentalmente convocan a fuerzas malignas que se dedican a poseerlos y hacerlos picadillo durante una noche entera. Los efectos prácticos son impactantes, considerando las condiciones, y los momentos más horribles son dosificados con una buena cantidad de humor negro. De culto.

Si quieres ver un clásico ochentero: ‘A Nightmare On Elm Street 3: Dream Warriors’ (1987)

Ninguna secuela a un clásico del cine de terror debería tener el derecho de ser tan buena, menos aún la tercera parte de una franquicia. Pero ‘Dream Warriors’ no es cualquier secuela: Es una pesadilla (valga la redundancia) cocainómana hecha de psicodelia y neón, reinventando a Freddy Krueger como el monstruo más carismático del cine. La trama es casi secundaria: La protagonista de la primera ‘Pesadilla’ ayuda a un grupo de pacientes psiquiátricos a enfrentar a Krueger en sus sueños, con resultados predeciblemente terribles. Las muertes son imaginativas, las secuencias ambiciosas y los efectos sorprendentemente macabros para la época.

Si quieres ver una película de terror contingente: ‘El Hombre Invisible’ (2020)

Al igual que los mejores monstruos del cine, el ‘hombre invisible’ ha sido utilizado históricamente como una metáfora, principalmente sobre la violencia sin consecuencias y la masculinidad tóxica. Sin embargo, la adaptación de 2020 es la primera que te pone en la perspectiva de la víctima. Elisabeth Moss (seca) interpreta a una mujer que huye de una relación tóxica, solo para enterarse posteriormente que su abusador cometió aparente suicidio. Claro, la cosa no es tan así: La protagonista empieza a sentirse pronto observada por una fuerza invisible, la cual se vuelve cada vez más explícita en su agresividad y pone en cuestinonamiento su sanidad mental. Aprovechando el formato para explorar las formas en las que el sistema ignora a mujeres violentadas, ‘El Hombre Invisible’ transforma a un villano clásico en una escalofriante metáfora para el siglo XXI.

Si quieres ver algo malo pero bueno: ‘Maligno’ (2021)

Salgamos altiro al paso: ‘Maligno’ no es una buena película. Refraseo: ‘Maligno’ es una mala película. Es melodramática, de tono inconsistente, actuada de forma inestable y, peor de todo, raramente aterradora ¿Por qué le dedico líneas entonces? Porque la cinta tiene un giro dramático tan gloriosamente estúpido que es imposible no admirar su bravura. Durante su primera hora es un poco convincente thriller de una mujer que parece tener una conexión mental con un monstruoso asesino… Pero para su último tercio hace una serie de revelaciones ridículas y fantásticas, cuya creatividad suple muchas (pero no todas) de sus faltas previas. Hay que aplaudir cuando las películas de terror se atreven a ser así de desquiciadas.