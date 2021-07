HBO Max: Las series que deberías ver ahora

HBO Max ya está en Chile. De seguro te estás preguntando qué cosas puedes ver ahora que no podías con HBO Go. La respuesta corta es…. ‘todavía no mucho’. HBO Max en Latinoamérica está claramente en pañales, solucionando todavía algunos asuntos de catálogo y otros que tienen más que ver con funcionalidad (¿Qué le pasa a esos subtítulos para hormigas?).

De todos modos, no significa que la nueva plataforma de streaming haya llegado con las manos vacías. Ya hay algunos títulos originales de HBO Max y otras producciones licenciadas que se pueden ver exclusivamente a través del servicio.

Si todavía estás pensando si suscribirte o no, aquí van 3 series que podrían convencerte.

Por Ignacio De La Maza

Hacks

¿De qué va? Una legendaria comediante estadounidense debe refrescar su standup para no perder su puesto como acto principal de un casino en Las Vegas. Para eso contrata a regañadientes a una joven escritora caída en desgracia tras publicar algo ofensivo en redes sociales.

¿Por qué verla? Primero porque la protagoniza Jean Smart, a quien quizás conocen como ‘la señora que hace todo bien’ (¿La mamá de Mare Of Easttown? Jean Smart ¿La agente en Watchmen? Jean Smart ¿La matriarca en la segunda temporada de Fargo? Ya saben). Pero claro, no es lo único: ‘Hacks’ venía precedida de comentarios que la califican como una de las mejores series del 2021, y esos comentarios tenían razón. Su humor es tan ácido que a veces parece estar hecho de sangre de Alien, pero en el fondo contiene un corazoncito sensible y una perspectiva fresca sobre el siempre complejo tema del humor en tiempos cambiantes. Además es muy, pero muy graciosa, casi fanfarronamente.

The Flight Attendant

¿De qué va? La vida de una joven y desenfrenada azafata se convierte en una pesadilla tras amanecer junto al cuerpo brutalmente asesinado de un amante, sin recuerdos de los eventos de la noche anterior.

¿Por qué verla? Es raro toparse con una serie de prestigio con un toque más ligero que esta, abordando un sinfín de tonos de forma ágil y rápida. Kaley Cuoco (‘The Big Bang Theory’), fantástica en el rol titular, demuestra habilidades inéditas para pasar desde energía maníaca a genuina desesperación e incluso momentos de inesperada vulnerabilidad. La trama es digna de Hitchcock en su manejo del suspenso y sus múltiples giros, y el lenguaje visual te hace sentir que estás viendo una macabra desventura de Steven Soderbergh (‘La Gran Estafa’). Puede ser confusa a ratos, pero verla resulta un acto compulsivo.

Search Party

¿De qué va? Una joven millennial, profundamente deprimida, decide investigar la desaparición de una vieja compañera de universidad a quien apenas conoció. El misterio la llevará a arrastrar a sus desafectados conocidos a un hoyo de giros dramáticos inesperados.