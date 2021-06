HBO Max en Chile: Todo lo que necesitas saber

La llegada de HBO Max a Chile abulta aún más una ya ajetreada cartelera de servicios de streaming. Sin embargo, este no es cualquier arribo: HBO Max es uno de los principales competidores de entretenimiento en EEUU, con un catálogo que acumula los títulos históricos y recientes de HBO con la librería casi completa de Warner Media y una producción constante de películas y series originales. Expertos lo consideran como una de las grandes amenazas ante la hegemonía de Netflix y el avance de Disney+.

Por supuesto, te estarás preguntando si tienes suficientes razones para suscribirte a OTRA plataforma de streaming. Por eso mismo, intentaremos responder a tus preguntas.

Ya tengo HBO Go ¿No es lo mismo que HBO Max?

No, para nada. HBO Go era la plataforma antigua de HBO, que cuenta con su contenido exclusivo y algunas películas. HBO Max incluye las producciones de Warner Media además de las de HBO (lo que hace desde ya que su catálogo sea mucho más grande). Además, hoy en día existen películas o series que son exclusivas de HBO Max y que no se estrenan en HBO Go.

Si es lo mismo ¿Por qué HBO Max no llegó a Chile en simultáneo con su lanzamiento en EEUU en el 2020?

Negociaciones de derechos y distribución internacional tienden a dilatar estos asuntos. Lo importante es que está acá.

¿Qué cosas exclusivas tiene HBO Max que hace que valga la pena?

Dependerá de tus gustos, pero puedes ver ‘The Flight Attendant’, la aclamada serie protagonizada por Kayley Cuoco (‘The Big Bang Theory’) que no había llegado a Chile hasta ahora. También estrena en simultáneo con EEUU los capítulos de la serie animada ‘Rick & Morty’, actualmente en su temporada 5. Solo en HBO Max se puede ver legalmente el ‘Snyder Cut’ de ‘Justice League’, que extiende la cinta de superhéroes a 4 horas. Además están todas las temporadas de ‘Friends’ y también ‘Citizen Kane’.

¿’Citizen Kane’, considerada la mejor película de todos los tiempos?

Esa misma.

¿En qué planes viene?

Dos: Uno solo para dispositivos móviles y otro para cualquier tipo de pantalla. El de móviles cuesta $2.450 al mes (si te suscribes antes del 31 de julio) y reproduce contenido en calidad estándar tanto en teléfonos como tablets. El otro plan, conocido como ‘estándar’, cuesta $3.450 al mes (si te suscribes antes del 31 de julio) y te permite ver contenido en HD o 4K en cualquier dispositivo, incluyendo televisores y consolas.

¿Es cierto que tengo HBO Max gratis si cuento con un plan de cable VTR?

Sí y no. Solo aquellos que tengan contratado un servicio de TV Digital con VTR podrán acceder gratis a HBO Max (aproximadamente 1 millón de clientes). Por otro lado, también podrías acceder con cualquier proveedor de cable, como Claro, Entel o DirectTV si contratas los servicios de HBO por esas vías.

¿Dónde obtengo más información?

Aquí.