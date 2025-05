Diego Valenzuela, fundador de Decero: “Tengo talento para el deporte”

Estudió ingeniería civil industrial, pero siempre supo que lo suyo no estaba entre planillas ni gráficos. Desde niño, lo único que lo mantenía en paz era moverse. Correr, trepar, competir. El cuerpo le pedía velocidad, el alma le pedía algo más.

Fue en 2012, en medio del calor, la tensión y los nervios del Ironman 70.3 de Pucón, que encontró lo que buscaba: no una meta, sino un estilo de vida. Ese día sufrió, claro. Pero también se rió. Y al cruzar la meta, se prometió volver. Doce años han pasado desde entonces y no ha faltado a ninguno, salvo los que no se corrieron.

Hoy, después de una vida cruzando metas, fundó Decero, un proyecto que reúne todo lo que ha aprendido: que el entrenamiento no es solo físico, también es emocional. Que el verdadero desafío es disfrutar el camino. Así nació el happy training, su filosofía de vida.

