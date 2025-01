Marina Secco, fundadora de Cassis: “Emprender es la ilusión y creer profundamente en lo que hago”

Tras esto, aseguró que desde muy pequeña sabía que estaría ligada al mundo gastronómico toda la vida: “La verdad es que siempre lo viví como algo inevitable, como si no tuviera otra opción: era mi camino. Con esa certeza, comencé a formarme en gelatería y otras áreas relacionadas, iniciando un recorrido que me llevó a adentrarme cada vez más profundamente en ese apasionante mundo”.

En 1996, toda la familia decide viajar a Pucón, localidad chilena que le cambió la vida para siempre: “Llegar a Pucón fue una experiencia impresionante. Aunque de niños solíamos viajar a Chile por la cercanía, visitando lugares como Osorno, Puerto Varas y Frutillar, nunca había conocido Pucón. Al llegar, el impacto fue inmediato: el volcán, tan imponente y vivo, nos dejó maravillados. Pasamos un par de años pensando en la idea de quedarnos, hasta que mi tío, relacionado con Chocolates del Turista, nos propuso abrir un local en la zona. Así comenzamos con Del Turista en Pucón, inicialmente durante la temporada de verano, cuando el lugar estaba lleno de vida y encanto. Sin embargo, pronto descubrimos lo marcada que era la baja temporada. En ese momento no dimensioné lo que significaba Pucón fuera de la temporada alta. Tras esa experiencia, volví a Bariloche para reflexionar y organizarme, y al año siguiente decidimos instalarnos definitivamente en Pucón”.

Luego de instalarse, Secco toma la decisión de emprender con una chocolatería, pero antes de llegar al nombre que mantiene en la actualidad, pasó por dos anteriores que fueron muy significativos: “Comenzamos con una pequeña chocolatería en la calle Fresia, que, aunque acogedora, era bastante limitada en espacio. Más tarde, nos trasladamos al Camino Internacional, y fue entonces cuando decidí dar un paso hacia lo que realmente me apasiona: la pastelería. Comencé a preparar pasteles, un mundo que siempre ha sido una verdadera pasión para mí. La pastelería, junto con la gelatería, es un arte que me encanta, porque implica mezclar recetas, experimentar y crear una especie de alquimia. La creatividad en este ámbito no tiene límites. Así empezamos a complementar la oferta con chocolates y pasteles, lo que nos permitió ampliar nuestro camino. Tres o cuatro años después, encontramos la ubicación que hoy se ha vuelto icónica en Pucón, en la esquina de Fresia con Alderete. Fue allí donde integramos una propuesta más completa, con cafetería, pastelería y chocolatería, consolidando nuestro lugar en la ciudad”.