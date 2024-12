Felipe Sánchez, fundador de Chicken Love You: “Nos gusta hacer cosas raras, porque creemos que eso es lo entretenido de los negocios”

En Más que un Pitch, conversamos con Felipe Sánchez, fundador de Chicken Love You, local especializado en pollo frito, reconocido por ofrecer una experiencia deliciosa y auténtica con una variedad de opciones crujientes y sabrosas. Su enfoque en ingredientes frescos y recetas caseras ha ganado popularidad entre los amantes del pollo frito, brindando un ambiente acogedor y un servicio amigable. Ideal para quienes buscan disfrutar de un platillo clásico con un toque único.

Consultado por cómo surgió la idea de emprender en este negocio, Sánchez indicó que es una historia como cualquier otra, ya que empezó como un hobby: “Muchos emprendimientos, en realidad, comienzan como un hobby. En 2014, yo tenía dos grandes pasiones y decidí abrir un blog para compartir sobre ellas: marketing y sándwiches, que a primera vista no parecían tener relación. Al principio, era algo solo para mí, donde analizaba campañas publicitarias y los sándwiches, más como una broma para mis amigos. Con el tiempo, comenzó a generar un efecto bola de nieve; un amigo le contó a otro y me empezaron a dar recomendaciones, como incluir la ubicación, el precio, los ingredientes, etc. Así, el blog creció solo. A los dos meses, un restaurante me invitó a comer gratis, y para mí eso fue como alcanzar la cima. Pensé: “¡Listo, ya lo logré!” Pero pronto me di cuenta de que había más potencial y dije: “Esto puede convertirse en un negocio”.

Tras la primera invitación, decide generar un modelo de negocio que lo llevó al éxito que tiene hoy en día: “Ahí fue cuando inventé un modelo que llamara la atención, porque un blog de sándwiches no era lo suficientemente atractivo. Decidí entonces comerme un sándwich diferente cada día durante un año entero y crear la guía sanguchera más grande de Chile. Hoy puedo decir que llevo 10 años trabajando a tiempo completo en el mundo de los sándwiches, luego los tacos, las pizzas y la comida en general. Incluso aprendí a cocinar, ya que al principio solo me dedicaba a comer”.

Sánchez continuó: “Durante dos años recorrí Chile comiéndome un sándwich cada día. Ya llevaba 700 sándwiches cuando vino la vuelta al mundo. En Melbourne, probé un sándwich de pollo frito que, en ese entonces, no existía en Chile. Te juro que me emocioné mucho con la comida. Fue una experiencia tan impactante que, al probarlo, se me pararon los pelos y sentí una conexión inmediata con el sabor. Pensé: “Esto está increíble”.

Luego de probar el pollo frito en sándwich: “Llamé a mi actual socio y le propuse abrir un local. Me dijo: “¿De hamburguesas?” Y yo le respondí: “No, sándwiches de pollo frito”. Pensó que estaba loco, pero le cociné el menú. Él es francés, así que siempre digo que no me creyó al principio. Pero cuando lo probó, exclamó: “¡Ooh là là!”, y le encantó. Ahí nos lanzamos, y hoy tenemos diez locales, aunque oficialmente son nueve”.

Pese a tener varios locales, Sánchez reconoció que aún no se maneja en aspectos de administración: “Aún no me encargo de la administración de los restaurantes, y quiero dejarlo claro, porque mucha gente me dice que un emprendedor debe saber de todo. Para algunos casos es cierto, pero yo decidí especializarme. Soy bueno en ventas, marketing, diseño de comunicaciones, desarrollo de productos y en crear experiencias. Sin embargo, reconozco que soy muy malo en áreas como la administración, finanzas y recursos humanos”.

Sánchez reveló a qué se dedica actualmente y los proyectos que tiene pensado a futuro: “Hoy me enfoco en crear marcas gastronómicas, tanto para restaurantes como para retail, aunque aún no hemos llegado al retail, pero lo haremos. Después, busco a alguien que me ayude con la operación, ya que esa es mi área más débil (…) Sánchez Tacos surge porque no conozco a ningún chileno que no quede loco, enamorado o obsesionado con los tacos cuando visita México. Sin embargo, siento que aquí no se ha logrado replicar ni el producto ni la experiencia de forma auténtica. Así que decidí fortalecer la categoría de tacos. Al lanzar el local, ya tenía una marca con muchos seguidores, alto engagement y un menú probado. Ese es el modelo, y con las pizzas será lo mismo. En diciembre, cuando lancemos Sánchez Tacos en Barrio Italia, mi laboratorio se convertirá en un laboratorio de pizzas, y así iremos probando”.

Para culminar, enfatizó que más allá de las ventas, prefieren vivir momentos agradables en el trabajo: “En el directorio tomamos una decisión muy bacán: preferimos tener dos puntos menos de vida al final del año, pero disfrutar y hacer cosas locas. Por eso, hemos hecho cosas como vender ramos de pollo frito para el Día de los Enamorados, o una corrida para deportistas de bajo rendimiento, con 400 metros, una vuelta a la manzana. Nos gusta hacer cosas raras y llamativas, porque creemos que eso es lo entretenido de los negocios. Queremos que la gente diga: “¿Viste al tipo que se comió un sándwich todos los días del año, dio la vuelta al mundo y le pagaron por hacerlo? ¡No puede ser!””.

¿Quieres conocer todos los detalles de esta historia?. Escucha el podcast de ‘Más Que Un Pitch’ en Spotify o sintoniza el programa de lunes a viernes de 17:00 a 18:00 horas, por el 100.1 FM e Infinita.cl.